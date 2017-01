Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Obstajajo jasni dokazi, da je Purdue ignoriral odgovornost za to, da se je OxyContin znašel na črnem trgu, kar je neposredno vodilo v heroinsko krizo na naših ulicah," je dejal župan Everetta. Fotogafija je simbolična. Foto: EPA Mesto Everett od farmacevtskega podjetja terja plačilo stroškov reševanja krize odvisnosti na svojih tleh in tudi poplačilo nastale škode. Fotografija je simbolična. Foto: EPA Sorodne novice V ZDA dvakrat več smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka mamil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriško mesto toži farmacevtsko družbo zaradi krize odvisnosti

Na podjetje so že letele podobne obtožbe

20. januar 2017 ob 17:46

Everett - MMC RTV SLO/STA

Ameriško mesto Everett v zvezni državi Washington je vložilo tožbo proti farmacevtski družbi Purdue Pharma. Mesto podjetje krivi za naraščajočo krizo odvisnosti od opiatov, ki da je uničila ta kraj.

Družba proizvaja protibolečinsko zdravilo OxyContin. "Obstajajo jasni dokazi, da je Purdue ignoriral odgovornost za to, da se je OxyContin znašel na črnem trgu, kar je neposredno vodilo v heroinsko krizo na naših ulicah," je ob napovedi tožbe povedal župan Everetta Ray Stephanson. "Njihova želja po dobičku je povzročila epidemijo, ki je preobremenila naš sistem zdravljenja," je dodal.

Mesto z nekaj več kot 100.000 prebivalci od farmacevtskega podjetja terja plačilo stroškov reševanja krize odvisnosti na svojih tleh in tudi poplačilo nastale škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre sicer za prvo tovrstno civilno tožbo.

Kot je povedal župan, so za spopad z učinki odvisnosti od opiatov v mestu že vložili velike vsote davkoplačevalskega denarja, v prihodnjih letih pa bodo za rešitev krize potrebovali dodatna sredstva.

Predstavnik farmacevtske družbe je v izjavi navedel, da družba deli skrbi javnosti glede krize z opiati in da je zavezana pomagati iskati rešitve.

Zgodovina obtožb o zavajanju

Družbo s sedežem v zvezni državi Connecticut so v preteklosti že obtoževali zavajanja zdravnikov in pacientov glede tega, da OxyContin povzroča odvisnost. To zdravilo pogosto vodi v zlorabo heroina, poroča AFP. Podjetje je leta 2007 privolilo v plačilo več kot 600 milijonov dolarjev kazni, ker je minimiziralo tveganja tega na trgu zelo uspešnega zdravila.

OxyContin, ki je sicer na voljo tudi v Sloveniji, je na trg prvič prišel leta 1996. Purdue Pharma je v prizadevanjih, da bi zmanjšala njegovo zlorabo, leta 2010 na trg dal novo različico zdravila, ki jo je težje zdrobiti za posledično vdihavanje ali vbrizgavanje.

Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni se je število smrti zaradi zlorabe zdravil, ki se jih dobi na recept, hkrati s povečanjem njihove prodaje od leta 1999 v ZDA početverilo. Med letoma 1999 in 2015 je po podatkih centra zaradi zlorabe takšnih zdravil, vključno z OxyContinom, umrlo več kot 183.000 ljudi.

