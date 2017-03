Amnesty International opozarja na civilne žrtve v Mosulu

V zadnjih letalskih napadih umrlo okoli 150 civilistov

28. marec 2017 ob 11:23

Mosul - MMC RTV SLO/STA

Koalicija držav pod vodstvom ZDA ne izvaja dovolj preventivnih ukrepov za preprečitev smrtnih primerov med civilisti, kar je kršitev mednarodnega humanitarnega prava, opozarjajo iz Amnesty International.

V bitki za Mosul med koalicijo držav pod vodstvom ZDA in samooklicano Islamsko državo je bilo v zadnjih mesecih po podatkih Amnesty International v letalskih napadih ubitih več sto civilistov, saj so tamkajšnje oblasti družinam naročile, naj ostanejo na svojih domovih.

"Dokazi, zbrani na terenu v vzhodnem Mosulu, kažejo na skrb vzbujajoč vzorec letalskih napadov koalicije pod vodstvom ZDA, v katerih so bile uničene cele hiše, v katerih so bile celotne družine," je poudarila predstavnica organizacije Donatella Rovera in dodala, da bi koalicijske sile morale upoštevati veliko nevarnost civilnih žrtev zaradi navodil oblasti, naj ljudje ostanejo doma.

"Veliko žrtev med civilisti kaže na to, da koalicijske sile, ki vodijo ofenzivo na Mosul, niso izvajale ustreznih preventivnih ukrepov za preprečitev smrtnih primerov med civilisti, kar pomeni očitno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in bi lahko predstavljalo vojni zločin," po poročanju BBC-ja menijo v Amnesty International.

150 mrtvih civilistov v enem napadu

V enem izmed tovrstnih napadov naj bi 17. marca v soseski Džadida umrlo okoli 150 civilistov. Ameriške in iraške oblasti so konec tedna sporočile, da incident preiskujejo. Irak sicer meni, da so za smrtne žrtve kriva eksplozivna sredstva, ki so jih nastavili skrajneži IS-ja.

Vad Ahmad Al Taj je bil eden izmed številnih Iračanov, ki je takrat upošteval navodilo lokalnih oblasti, razširjeno po radiu in z letaki, naj ostanejo doma. Z družino se je zatekel v dvonadstropno hišo sorodnika, kjer se je v eni sobi zbralo 18 ljudi. Ko je sosednjo stavbo zadela bomba, se je stavba zrušila nanje, pri čemer je umrlo šest njegovih sorodnikov, vključno s sinom in hčerko, navaja Amnesty International.

Koalicija zavrača obtožbe

Tiskovni predstavnik ameriške vojske John Thomas je medtem zavrnil obtožbe, da je koalicija omilila pravila bojevanja proti IS-ju v Iraku in Siriji, in poudaril, da si prizadevajo ravnati zelo previdno pri razlikovanju med civilnimi in vojaškimi tarčami.

Iraške sile so ob letalski podpori mednarodne koalicije sil pod vodstvom ZDA v okviru operacije za osvoboditev Mosula že osvobodile vzhodni del, sredi februarja pa so sprožile ofenzivo za osvoboditev zahodnega dela tega drugega največjega iraškega mesta. Mosul je še zadnje oporišče IS-ja v Iraku, poroča BBC.

J. R.