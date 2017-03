Amnesty obsoja "težke" razmere v ameriškem zaporu, ki jih trpi El Chapo

Pisno pritožbo vložila tudi odvetnica narkokralja

31. marec 2017 ob 10:19

New York - MMC RTV SLO

Človekoljubna organizacija Amnesty International (AI) je generalnemu tožilstvu ZDA poslala pritožbo zaradi težkih razmer, ki jih v ameriškem zaporu trpi mehiški mamilarski kralj Joaquin Guzman - El Chapo.

Mehika je Guzmana, vodjo zloglasnega narkokartela Sinaloa in eno ključnih oseb v mehiški krvavi mamilarski vojni, ZDA izročila januarja, le nekaj ur preden je Donald Trump prisegel kot novi ameriški predsednik. Ameriška vlada meni, da pri Guzmanu obstaja velika nevarnost poskusa pobega, saj je pred tem že dvakrat pobegnil iz zaporov v Mehiki, nazadnje leta 2015, ko je zbežal iz zapora prek poldrugi kilometer dolgega predora, kar kaže, koliko vpliva El Chapo še vedno ima - tudi za zapahi.

"Guzman je 23 ur na dan omejen na svojo celico v newyorškem zaporu, pri čemer ima luč ves čas prižgano. Na voljo ima uro rekreacije v majhni kletki v notranjosti, brez dostopa do svežega zraka ali sončne svetlobe," navaja AI v pismu tožilki Andrei Goldbarg.

AI je "zaskrbljena, da se zdijo razmere, v katerih držijo Guzmana, nepotrebno stroge in kršijo mednarodne standarde humanega ravnanja z zaporniki". Organizacija si zdaj prizadeva, da bi dobila dostop do Metropolitanskega zapora na Manhattnu, da bi govorila z Guzmanom.

Še v "Supermaxu" ni takih razmer

Kot je povedala Guzmanova odvetnica Michelle Gelernt, ki mu je bila dodeljena po uradni dolžnosti, Guzmanu še niso dovolili govoriti ne s svojo soprogo ne spreostalimi družinskimi člani, razmere njegovega pripora pa so slabše od vseh ameriških celinskih zaporih, vključno s tistimi v koloradskem zaporu najstrožjega varovanja, znanega kot "Supermax".

"Nobenega drugega zapornika, ki je v pridržanju ameriške vlade, ne držijo v tako slabih in omejevalnih razmerah kot gospoda Guzmana," se je potožila Gelerntova. "Celo obsojeni zaporniki, zaprti v zloglasnem zveznem zaporu Supermax v Koloradu, lahko gledajo televizijo v svojih celicah, se gibajo na svežem zraku ter se pogovarjajo s sojetniki in družinskimi člani. Gospod Guzman ne uživa nobenega od teh privilegijev."

Guzmanovi pravni zastopniki so v pritožbi, ki so jo vložili v sredo, zapisali, da Guzmanu zaradi stroge izoliranosti preti resna psihološka škoda in da je možno, da že "začenja slišati neobstoječe zvoke". Zaradi vseh omenjenih omejitev, še zlasti pa tiste glede komunikacije z družinskimi člani, je Guzmanu oteženo najemanje zasebnih odvetnikov, saj ne more govoriti s svojci, da bi se dogovoril o plačilu in potencialnih odvetnikih, še navaja Gelerntova.

Ameriško tožilstvo trdi, da so tako strogi "administrativni ukrepi" nujni, da bi Guzmanu preprečili morebitno komunikacijo s svojimi kartelskimi pajdaši, ki še vedno vodijo multinacionalno prekupčevalsko organizacijo, in njegovo ponovitev bega iz zapora.

K. S.