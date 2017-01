Angela Merkel: Odnosi z ZDA bodo pomembni tudi v prihodnje

Čezatlantsko sodelovanje naj bi ostalo enako pomembno

21. januar 2017 ob 16:40

Berlin, London - MMC RTV SLO/STA

V odzivu na prevzem oblasti novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nemška kanclerka Angela Merkel dejala, da čezatlantski odnosi z ZDA v prihodnje ne bodo nič manj pomembni, kot so bili v preteklosti.

Kot je dejala na sestanku odbora CDU-ja zvezne dežele Baden-Württemberg v Schöntalu, si bo prizadevala za dobre odnose s Trumpom na podlagi skupnih vrednot. Kanclerka je dodala, da si bo prizadevala za to, da odnosi z ZDA ohranijo svoj trenutni pomen, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Trump je po njenem mnenju v govoru ob petkovi prisegi jasno ponovil svoja prepričanja, vsem pa bo lažje, če bodo delovali skupaj na podlagi skupnih vrednot. To velja tako za mednarodno trgovino kot obrambno politiko, je dejala. Po kanclerkinih besedah je kompromise med različnimi mnenji najlažje doseči, če si medsebojno izkazujejo spoštovanje.

Gabriel za novo gospodarsko politiko do Azije

Nemški gospodarski minister Sigmar Gabriel se je medtem po začetku Trumpovega predsedovanja zavzel za novo gospodarsko politiko do Azije. "Mi - Evropa in Nemčija - potrebujemo novo strategijo nasproti Aziji in Kitajski. In tu imamo nove priložnosti," je v petek dejal v intervjuju za nemško televizijo ZDF.

Po Gabrielovem mnenju je nauk za Evropo, ki izhaja iz Trumpove zmage na volitvah, potreba po tesnejšem medsebojnem sodelovanju. "Stati moramo skupaj kot Evropejci in jasneje definirati in slediti svojim interesom," je poudaril. Posvaril je tudi pred podcenjevanjem Trumpa in njegovih protekcionističnih napovedi.

Theresa May bo opozorila na pomen Nata in EU-ja

Britanska premierka Theresa May pa za Financial Times v ospredje odnosov s Trumpom postavila pomen Nata in EU-ja ter napovedala, da bo novega predsednika na pomen obeh povezav opozorila že na njunem prvem srečanju.

Theresa May sicer ocenjuje, da bo Trump kljub svojim drugačnim napovedim prepoznal pomen Nata. "Verjamem tudi, da bodo ZDA prepoznale pomen sodelovanja, ki ga imamo v Evropi, da zagotovimo skupno obrambo in varnost," je dejala.

V pogovorih s Trumpom bo britanska premierka po lastnih besedah odkrita in si bo prizadevala za oblikovanje "zelo posebnega odnosa" med vladama. Glede gospodarskega sodelovanja pa je izrazila upanje, da bosta državi še pred izstopom Velike Britanije iz EU-ja oblikovali dvostranski trgovinski sporazum.

B. V.