Angela Merkel v Chemnitzu obsodila val ksenofobnega nasilja to poletje

V mestu so kanclerko pričakali protestniki

16. november 2018 ob 22:09

Chemnitz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je na prvem obisku mesta Chemnitz po poletnem nasilju skrajne desnice ljudi pozvala, naj se zoperstavijo sovraštvu. V mestu so jo pričakali nasprotniki.

Kanclerkin obisk se je zgodil tri mesece po umoru 35-letnega nemškega državljana kubanskega rodu, za katerega sta bila obtožena dva prebežnika. Skrajna desnica je po umoru pripravila shode, na katerih so se njeni pripadniki spopadli s protiprotestniki in policijo, izvajali nacistične pozdrave, napadli perzijsko in judovsko ter sežgali turško restavracijo in na ulicah preganjali prebežnike. Mesto je po nasilju dobilo sloves nemške zibelke protiimigrantskega sovraštva.

Na ulicah je z vzkliki "Merklova mora iti" po ocenah policije kanclerko pričakalo 1.200 nasprotnikov – privržencev različnih skrajnih gibanj. "Izkoristili bomo to priložnost, da proslavimo njen odhod, ki ga vidimo kot delno svojo zaslugo," je po poročanju Guardiana povedal predstavnik gibanja Za Chemnitz, ki ga številni vidijo kot različico ameriškega gibanja alt-right. Sočasno so se zbrali tudi privrženci nasprotujočega gibanja "zavezništvo brez nacistov", policija pa je preprečevala srečanje obeh skupin.

Merklova je pred dvema tednoma napovedala, da odstopa z vrha Krščanskih demokratov (CDU), a na položaju kanclerke ostaja do konca mandata leta 2021. Znova je priznala napake njene prejšnje vlade pri begunski politiki, ki pa je po njenih besedah niso naredili s tem, ko so za kratek čas pomagali beguncem, ampak s tem, ker niso pravočasno poskrbeli za izvorne države in izvorne regije. V zadnjih treh letih je v sklopu kanclerkine "politike odprtih vrat" v Nemčijo prišlo 1,2 milijona prebežnikov.

Ljudi je pozvala, naj se zoperstavijo sovraštvu, in poudarila, da so številni prebivalci mesta nasprotovali ksenofobnemu nasilju. Znova je tudi sama obsodila lov neonacistov na prebežnike, ki so jih prikazovali posnetki z ulic. Chemnitza sicer po svojih navedbah ni obiskala prej, saj ni želela še dodatno razdvajati položaja v mestu.

Merklova obsoja laži okoli migracijskega dogovora

Prebivalce Chemnitza je tudi pozvala, naj zavrnejo laži v povezavi z dogovorom Združenih narodov o upravljanju migracij: "Kadar se pojavi laž, jo moramo izpostaviti." Merklova meni, da je migracijski dogovor v interesu Nemčije, saj naj bi od afriških držav zahteval, da ustavi nezakonite migracije.

"Suverenost Nemčije se nikakor ne bo zmanjšala. Imeli bomo pravico ustvarjati lastne zakone. Česar ne smemo storiti, je dopustiti tistim, ki širijo sovraštvo, da določajo našo agendo," je še dejala.

J. R.