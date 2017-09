Ankete v Nemčiji: Skrajno desna stranka AfD na tretjem mestu

Kaže na zmago krščanskih demokratov in socialistov

5. september 2017 ob 22:03

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) tri tedne pred nemškimi parlamentarnimi volitvami krepi podporo, saj se je po zadnji javnomnenjski razsikavi uvrstila na tretje mesto.

AfD je v tokratni anketi pridobila 0,5 odstotne točke in z 10,5 odstotka dosegla najvišjo podporo od marca, je razvidno iz raziskave inštituta Insa, ki jo je objavil časnik Bild. V anketah še vedno vodi krščanska unija demokratov in socialistov (CDU/CSU) z 36,5 odstotka, sledijo pa socialdemokrati (SPD) s 23,5 odstotka. Obe stranki sta v primerjavi s prejšnjim tednom izgubili 0,5 odstotne točke.

Insa je zbirala podatke med petkom in ponedeljkom, tako da so bile osebe vprašane za mnenje pred oziroma po televizijskem soočenju med kanclerskima kandidatoma Angelo Merkel (CDU) in Martinom Schulzem (SPD), ki je potekalo v nedeljo.

Vzpon AfD po odprtju mej za migrante

AfD bo najverjetneje prva skrajno desna stranka v nemškem parlamentu vse od druge svetovne vojne. Priljubljena je postala predvsem po sporni odločitvi Merklove pred dvema letoma, da odpre meje za migrante. Ravno v ponedeljkovem televizijskem soočenju petih manjših strank je vodilna kandidatka AfD Alice Weidel pozvala k uvedbi zgornje meje migrantov v Nemčiji, ki v okviru Ženevske konvencije nimajo pravice do azila, na 10.000.

Merklova zgornjo mejo vztrajno zavrača, čeprav jo podpira tudi sestrska CSU, ki bi zgornjo mejo postavila pri 200.000 ljudeh letno. Zgornjo mejo zavračajo tudi SPD, Zeleni, Levica in liberalci FDP.

Po anketi inštituta Insa se lahko z boljšim rezultatom v primerjavi s prejšnjim tednom pohvali tudi FDP, ki jo je podprlo 8,5 odstotka vprašanih. Tako Levica kot Zeleni ostajajo pri 10 oziroma 6,5 odstotka podpore.

Merklova: Veliko smo naredili, a ni časa za počitek

Nemška kanclerka Angela Merkel je sicer v torek na zadnji seji parlamenta pred volitvami dejala, da trenutno ni čas za počitek in opozorila na izzive nemške avtomobilske industrije, ki zaposluje več kot 800.000 delavcev. "Ne smemo počivati na dosežkih," je dejala ter ob tem ponovno kritizirala avtomobilsko industrijo zaradi "neopravičljivih napak" v okviru dizelskega škandala. Merklova je pohvalila koalicijo s socialdemokrati (SPD). "Veliko smo skupaj naredili," je dejala o sodelovanju v preteklih štirih letih. V primeru Turčije je kanclerka pozvala Evropo, da mora biti v javnosti enotna glede prihodnjega sodelovanja s Turčijo v luči provokacij turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Hkrati je ocenila, da mora Evropa igrati aktivnejšo vlogo pri reševanju severnokorejske krize.

A. V.