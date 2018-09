Anonimni prispevek visokega člana Trumpove vlade razjezil predsednika ZDA

Trump se je ostro odzval na objavo

6. september 2018 ob 09:43

New York,Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški časnik New York Times je objavil prispevek anonimnega visokega člana ameriške vlade, v kateri se je avtor (ali avtorica) opredelil kot del organiziranega odporniškega gibanja znotraj vlade, kot zgled pa je navedel nedavno preminulega republikanca Johna McCaina.

Časnik je v uvodu zapisal, da je uredništvu identiteta avtorja znana, a da bi mu oziroma ji z njenim razkritjem grozila odpoved, za objavo pa da so se odločili, ker naj bi prispevek ponujal pomemben vidik za njihove bralce in bralke.

Objava anonimnega prispevka te vrste je precej nenavadna in ameriški medijski komentatorji ugibajo, da se je New York Times tega lotil zaradi pozornosti, ki je je deležen konkurenčni časnik Washington Post z objavami udarnih odlomkov iz najnovejše knjige o Trumpovi vladi avtorja Boba Woodwarda.

Avtor v prispevku z naslovom "Jaz sem del odporniškega gibanja znotraj Trumpove administracije" trdi, da je del skupine, ki prizadevno dela proti najslabšim impulzom predsednika ZDA in najbolj zaletavim delom njegove agende z namenom ohranitve demokratične ureditve.

Kot piše v prispevku, naj bi številni člani vlade ostajali na visokih položajih samo zato, da preprečijo dodatno škodo, ki bi jo povzročil Trump. "Morda je to v teh kaotičnih časih slaba tolažba, vendar Američani morajo vedeti, da so v sobi odrasli ljudje, ki se zavedajo, kaj se dogaja, in skušajo narediti, kar je prav, četudi Trump tega noče," piše v New York Timesu.

Davčna olajšava in deregulacija kot pozitivna plat

Avtor kot "vir problema" določi "predsednikovo amoralnost". Kot pa je dodal, ne predstavljajo upora z levice. Še več, po njegovem oziroma njenem mnenju so ZDA zaradi številnih ukrepov sedanje administracije že varnejše in bogatejše. Kot pozitivne vidike administracije prispevek navaja "deregulacijo", "zgodovinsko davčno reformo" in "robustnejšo vojsko".

Besedilo kot področje, kjer je prihajalo do razlik med stališči Trumpa in njegovih sodelavcev, izpostavlja zunanjo politiko, konkretno odnos do Rusije. Trump naj bi tako nejevoljno izgnal "vohune gospoda Putina kot kazen za zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna v Veliki Britaniji". Gre za primer Sergeja Skripala, ki je bil skupaj s hčerko marca zastrupljen v Salisburyju.

Trump naj bi se več tednov pritoževal, češ da so višji sodelavci pustili, da se je zapletel v dodatno konfrontacijo z Rusijo, izrazil pa naj bi tudi frustracijo, ker ZDA še naprej izvajajo sankcije zoper to državo. Avtor prispevka pa piše, da so bili svetovalci za državno varnost "pametnejši", ko so trdili, da je treba Moskvo kaznovati.

Avtor prispevka omenja tudi razprave znotraj Bele hiše o uveljavitvi 25. amandmaja k ameriški ustavi, po katerem lahko predsednika njegov lastni kabinet odstrani zaradi nesposobnosti opravljanja položaja. Ker pa naj nihče ne bi želel sprožiti ustavne krize, bodo člani administracije storili vse, kar lahko, da jo "usmerijo v pravo smer, dokler je ne bo, tako ali drugače, konec".

McCain kot zgled

Kot svetel zgled pa avtor proti koncu prispevka navede nekdanjega republikanskega senatorja Johna McCaina, ki je umrl konec avgusta. "Morda nimamo več senatorja McCaina. A vedno bomo imeli njegov zgled za obnovo časti javnemu življenju in našemu nacionalnem dialogu."

Trump prispevek označil za strahopetno sramoto

Trump se je na prispevek odzval z zapisi na družbenem omrežju Twitter, v katerih je prispevek in objavo označil za strahopetno sramoto in izdajo. Predsednik od New York Timesa tudi zahteva, naj objavi ime avtorja.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders pa je pisca oziroma pisko označila za strahopetca, ki bi moral odstopiti s položaja, New York Times pa pozvala, naj se opraviči za objavo "patetičnega, lahkomiselnega in sebičnega mnenjskega članka".

Medtem so se že začela ugibanja, kdo bi lahko napisal omenjeni prispevek. Lahko bi bil moški ali ženska, lahko bi bila na primer veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley, lahko bi bil celo podpredsednik ZDA Mike Pence, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Vsebina prispevka naj bi potrjevala navedbe v Woodwardovi knjigi "Strah", da člani Trumpove vlade ignorirajo predsednikove besede. Woodward trdi, da je obrambni minister James Mattis zavrnil Trumpovo navodilo ali ukaz, naj usmrtijo sirskega predsednika Bašarja Al Asada, nekdanji ekonomski svetovalec Gary Cohn pa naj bi s predsednikove mize kradel dokumente, da jih predsednik ne bi podpisal.

B. V.