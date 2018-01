Aplikacija, ki spremlja vadbo uporabnikov, prikazuje obrise vojaških oporišč

Vidna oporišča v Siriji, Nigru, Afganistanu ...

29. januar 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetje Strava, katerega aplikacija spremlja poti teka, kolesarjenja in plavanja njenih uporabnikov, je prikazalo te poti, ki jih opravi vojaško osebje oporišč po svetu, in s tem tuja vojaška oporišča v državah, kot sta Sirija in Afganistan.

Podjetje iz San Francisca ponuja aplikacijo, ki s podatki, ki jih pridobi s tehnologijo GPS v prenosnih telefonih, spremlja vadbo njenih uporabnikov. Teh naj bi bilo 27 milijonov po vsem svetu.

Zadnji zemljevid teh poti je podjetje Strava objavilo novembra lani, gre pa za vizualizacijo dejavnosti vseh uporabnikov po svetu. Iz podjetja sporočajo, da je zemljevid sestavljen iz milijarde dejavnosti, ki vključujejo 27 milijard pretečenih ali preplavanih kilometrov. Gre sicer za zbirko podatkov, zbranih med letom 2015 in septembrom leta 2017.

20-letni študent Nathan Ruser na avstralski nacionalni univerzi pa je ugotovil, da je veliko pripadnikov vojaškega osebja v času služenja javno objavljalo podatke o svojih lokacijah in da je označevanje rednih vadb, recimo poti teka, lahko nevarno.

Za razkritje se je odločil, ker je po njegovem mnenju to najboljši način za prikaz slabosti, da so lahko odpravljene, je dejal. "Nekdo bi to opazil slejkoprej," je dejal.

Objavljen zemljevid poti uporabnikov naj bi kazal strukture tujih vojaških oporišč v državah, med njimi tudi v Siriji in Afganistanu, saj vojaki tečejo ali kolesarijo na njihovih območjih. Ameriška vojska že preverja objavljen zemljevid, je dejal njen predstavnik.

Prikaz stavb in poti

Lokacije oporišč so sicer splošno dobro znane in satelitski posnetki lahko prikažejo oblike stavb, objavljen zemljevid, t. i. toplotni zemljevid, pa lahko razkrije, katere od njih se najbolj uporablja in po katerih poteh se premikajo vojaki. Prikazuje tudi stopnjo dejavnosti, in sicer z intenzivnejšo obarvanostjo, in gibanje osebja znotraj poslopij. Kaže, da so se zbirali tudi podatki o lokacijah zunaj oporišč, kar bi lahko prikazovalo najbolj uporabljene poti za vadbo ali pa ceste, po katerih vojaki patruljirajo.

Ruser je dejal, da je bil šokiran nad količino podrobnih podatkov, ki so na voljo. Z njimi lahko "vzpostaviš življenjski vzorec", je dejal.

Aplikacija je precej bolj priljubljena na Zahodu kot drugje, piše BBC. Večja mesta so tako prepletena s potmi, po katerih ljudje tečejo, v odročnih predelih pa izstopajo tuja vojaška oporišča in jasno vidne so že poti enega samega tekača. Vadbene dejavnosti tako izstopajo med drugim v državah, kot so Sirija, Jemen, Niger, Afganistan in Džibuti.

Tako so jasno prikazana ameriška oporišča v Siriji in Afganistanu, a objavljen zemljevid ni le ameriška težava. Na eni sliki so prikazani obris glavnega ruskega oporišča v Siriji v Hmeimimu in morebitne patruljne poti. Vidi se tudi britansko oporišče na gori Pleasant na Falkandskih otokih.

BBC poroča, da bi lahko bili izpostavljeni ne le vojaki, ampak tudi človekoljubni delavci in pripadniki nevladnih organizacij v odročnejših predelih. Podatki bi lahko prišli prav tako državam kot nedržavnim akterjem.

Uporabniki bi sicer lahko v nastavitvah določili, da aplikacija podatkov o lokacijah za izdelavo toplotnega zemljevida ne pošilja.

B. V.