Apple odstopil od gradnje centra v irskem gozdu

Vrhovno sodišče prisluhnilo okoljevarstvenikom

10. maj 2018 ob 14:34,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 14:46

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Ameriški tehnološki velikan Apple je sporočil, da odstopa od načrtov za gradnjo 850 milijonov evrov vrednega podatkovnega centra na Irskem, saj postopki zaradi pritožb trajajo predolgo.

Razlog je gozd, ki ga okoljevarstveniki ostro branijo in zaradi katerega so zastali postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pred leti smo vložili prošnjo za gradnjo podatkovnega centra v Athenryju. Kljub vsem našim prizadevanjem so nas zamude v procesu pridobivanja dovoljenj prisilile spremeniti načrte in tako ne bomo nadaljevali s centrom," je v izjavi zapisalo podjetje.

Velikan iz Silicijeve doline je februarja 2015 naznanil, da bo zgradil nov center nedaleč od mesta Athenry v okrožju Galway. Investicija bi prinesla več kot 300 začasnih in stalnih delovnih mest ter bi bila največja zasebna investicija na zahodu Irske.

Načrtom podjetja so se nasproti postavili okoljevarstveniki ter krajani. Apple je že slavil lani oktobra, ko je višje sodišče zavrnilo tožnike, a je nato prejšnji teden vrhovno sodišče nasprotnikom projekta odobrilo možnost pritožbe, kar pomeni dodatno podaljševanje postopka.

Apple je sicer obljubljal, da bo center skril v gozdu, da bo poskrbel za kompenzacijo za vso povzročeno okoljsko škodo in da bo center poganjala obnovljiva energija.

"Čeprav smo razočarani, ta težava ne bo zadušila našega zanimanja za prihodnje poslovne projekte na Irskem," so še dodali v Applu. Ameriško podjetje ima svoj evropski sedež v irskem Corku.

Irska mora izterjati 13 milijard evrov

Apple je Irsko izbral zaradi ugodne davčne obravnave. Evropska komisija poslovanje Appla na Irskem ocenjuje za državno pomoč, zato je Bruselj Irski naložil, da mora od Appla izterja dodatnih 13 milijard evrov neplačanih davkov iz prejšnjih let.

Irska in Apple sta sicer pred časom dosegla dogovor, da bo velikan iz Silicijeve doline denar nakazal na poseben skrbniški račun, kjer bo naložen do razpleta pritožb Appla in Irske same na odločitev Bruslja. Vanj naj bi začel sredstva vplačevati v tem četrtletju in ga napolnil do konca tretjega trimesečja.

J. R.