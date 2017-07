Arabske države za 48 ur podaljšale ultimat Katarju

Katar: Zahtev se ne da izpolniti

3. julij 2017 ob 07:40

Rijad, Doha - MMC RTV SLO/STA

Arabske države, ki so uvedle blokado Katarja, za njegov preklica pa od Dohe zahtevajo izpolnitev več zahtev, so ultimat tej državi podaljšale za 48 ur.

10-dnevni ultimat so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn podaljšali na zahtevo kuvajtskega emirja, ki posreduje v sporu. Katar je napovedal, da bo svoj odgovor kuvajtskemu emirju posredoval še danes, poročajo tuje tiskovne agencije.

Katarski zunanji minister, Mohamed bin Abdulrahman al Tani je sicer že v nedeljo zatrdil, da bi moral Katar zavrniti zahteve arabskih držav, ki po njegovem mnenju posegajo v suverenost Katarja.

Štiri arabske države so diplomatske stike s Katarjem prekinile 5. junija, 23. junija pa so Katarju postavile ultimat 13 zahtevami. Od Dohe države med drugim zahtevajo, da odpove podporo Muslimanski bratovščini, zapre televizijo Al Džazira, zniža raven diplomatskih stikov z Iranom ter zaprte turško vojaško bazo v Katarju, sicer bodo uvedle dodatne sankcije. Katarju očitjo tudi podporo terorizmu.

Gre za eno od najhujših diplomatskih kriz v regiji v zadnjih desetletjih. Katar, bogat z nafto in zemeljskim plinom, je pri izpolnjevanju osnovnih potreb svojih 2,7 milijona prebivalcev odvisen od uvoza. Iran in Turčija sta zato povečala pošiljke hrane in ostalih dobrin.

B. V.