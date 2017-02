Aretirali naslednika imperija Samsunga

Sporne povezave s prijateljico nekdanje predsednice

17. februar 2017 ob 10:54

Seul - MMC RTV SLO/STA

V Južni Koreji so v okviru korupcijske afere okoli odstavljene predsednice države Park Geung Hye aretirali naslednika imperija Samsung Lee Jae yonga.

Samsung naj bi dajal donacije neprofitnim ustanovam, ki jih je vodila prijateljica Parkove Choi Soon-sil, v zameno pa dobival ugodnosti od vlade. Lee in Samsung Group zanikata krivdo.

Po zaslišanju Leeja, sedanjega podpredsednika družbe Samsung Electronics, je okrožno sodišče v Seulu zanj izdalo priporni nalog. Kot so sporočili, so se za to odločili zaradi dodatnih dokazov o krivdi. 48-letnik naj bi bil zdaj v preiskovalnem priporu.

Preiskava proti največjemu južnokorejskemu industrijskemu koncernu je povezana s korupcijsko afero, ki je z oblasti odnesla južnokorejsko predsednico Park Geung Hye.

Niz obtožb

Pridržanje Leeja ni le udarec za Samsung temveč bi po mnenju analitikov lahko vplivalo tudi na odločitev ustavnega sodišča, ki preverja obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in kršenju ustavnih dolžnosti, ki visijo nad Parkovo, in naj bi razsodilo o dokončni odstavitvi predsednice.

Leeju grozi obtožnica zaradi korupcije, poneverb in krive prisege. Obtožili naj bi ga tudi prikrivanja dobička, pridobljenega s kaznivimi dejanji.

Samsung naj bi neprofitnim ustanovam, ki jih je vodila prijateljica Parkove Choi Soon-sil, doniral velike zneske denarja, v zameno pa dobil politično podporo za združitev dveh hčerinskih podjetij koncerna pred dvema letoma. Po navedbah preiskovalcev naj bi šlo za 35,2 milijona evrov.

Samsung je očitke o korupciji že zavrnil. "naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se bo v sodnem postopku izkazala resnica," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Po aretaciji Leeja so vrednosti delnic Samsunga na azijskih borzah že padle.

G. V.