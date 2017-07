Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zlatnik je bil v muzeju Bode v središču Berlina shranjen od leta 2010. Na sprednji strani je portret kraljice Elizabete II., na zadnji pa trije javorovi listi. Poleg ukradenega so na svetu še štirje takšni primerki. Foto: EPA Sorodne novice Kam so jo mahnili dolgoprstneži s 100-kilogramskim zlatnikom "v žepu"? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aretirali osumljence za krajo, niso pa našli zlatnika

Policija: Tatovi imeli pomočnika v muzeju

12. julij 2017 ob 18:08

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Specialne enote nemške policije so aretirale štiri moške, ki so osumljeni, da so marca iz muzeja v Berlinu ukradli stokilogramski zlatnik, vreden skoraj štiri milijone evrov.

Osumljenci, stari med 18 in 20 let, naj bi bili povezani z arabskim klanom, ki je osumljen vpletenosti v še nekatere druge tatvine dragih kamnov.

Zlatnik imel premer 53 centimetrov

Zlatnik, imenovan Veliki javorov list (angl. Big Maple Leaf), je leta 2007 izdelala kanadska kovnica. "Kovanec" v premeru meri 53 centimetrov, debel je tri centimetre, izdelan pa je (bil) iz čistega 24-karatnega zlata.

Zlatnik je bil shranjen v vitrini z neprebojnimi stekli, kar pa ni ustavilo predrznih tatov. Po mnenju policije je predrznežem pomagal eden od zaposlenih v muzeju. Pri nočnem ropu pa so si tatovi pomagali tudi z lestvijo, samokolnico in vrvjo.

Kovanec razbili na manjše kose in prodali

"Na žalost ocenjujemo, da je bil vsaj del zlatnika, če ne cel, razbit na manjše kose in prodan," je dejal predstavnik lokalne policije Carsten Pfohl in zatrdil, da ne pričakuje, da bi kakšen njegov del kdaj našli.



Muzej Bode v središču Berlina ima s 540.000 primerki eno največjih zbirk kovancev na svetu.

A. V.