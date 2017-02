Aretirana ustanovitelja odvetniške družbe Mossack Fonseca

Množično podkupovanje po Latinski Ameriki

12. februar 2017 ob 12:14

Ciudad de Panamá - MMC RTV SLO/STA

V Panami so v okviru korupcijske preiskave v povezavi z brazilskim gradbenim podjetjem Odebrecht prejšnji teden aretirali ustanovitelja odvetniške družbe Mossack Fonseca, Jürgena Mossacka in Ramóna Fonseco.

Mossacka in Fonseco so aretirali v četrtek in ju pridržali na zaslišanju, je za spletni portal La Prensa dejal njun odvetnik Elias Solano. Skupno sicer preiskujejo štiri osebe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Panamsko tožilstvo je preiskalo prostore odvetniške družbe in ustanovitelja obtožilo, da sta v davčnih oazah odprla več računov, kar je brazilski družbi omogočilo podkupovanje v različnih državah Latinske Amerike.

Predstavniki brazilske gradbene multinacionalke so sicer priznali, da so v zameno za gradbene projekte državnim uradnikom različnih držav po vsem svetu izplačali za okoli 800 milijonov podkupnin.

Podkupnina tudi za nobelovca Santosa?

Podkupnine naj bi med drugim prejela tudi panamski predsednik Juan Carlos Varela in kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos, sicer prejemnik Nobelove nagrade za mir zaradi mirovnih pogajanj s kolumbijsko uporniško skupino Farc. Perujsko sodišče je medtem izdalo priporni nalog za nekdanjega perujskega predsednika Alejandra Toleda, ki naj bi od Odebrechta prejel 20 milijonov dolarjev.

Podjetje Mossack Fonseca je sicer zaslovelo zaradi afere Panamski dokumenti. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je namreč razkril, da je družba v davčnih oazah ustanovila več kot 200.000 podjetij, v mreži pa je bilo med drugim več kot sto svetovnih politikov, športnikov in drugih.

B. V.