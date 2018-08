Argentina: Množični protesti po korupcijski "aferi beležnica"

De Kirchnerjeva trdi, da gre za politično gonjo

22. avgust 2018 ob 17:58,

zadnji poseg: 22. avgust 2018 ob 18:08

"Afera beležnica", ki je razkrila dodelan sistem podkupovanja administracije prejšnje predsednice Cristine Fernandez de Kirchner, je sprožila množične proteste v Argentini.

Okoli 80 tisoč ljudi je v torek zvečer pred kongresom v Buenos Airesu zahtevalo kaznovanje politične elite za dolga leta vladanja, prežetega z nezakonitim okoriščanjem. Protestniki so zahtevali, naj senat na današnji seji de Kirchnerjevi, ki je zdaj senatorka, odvzame imuniteto in omogoči preiskavo njenega imetja, za RTV Slovenija poroča Adrijan Bakič.

"Vrnite denar," so vzklikali protestniki. "Sram me je. Ne morem verjeti, da je nekdanja predsednica tatica. Podpredsednik, ministri, vsi so bili del mreže korupcije," je povedala ena izmed protestnic.

Afera je izbruhnila na začetku meseca, ko je dnevnik La nacion objavil beležnice nekdanjega vladnega voznika iz obdobja kirchnerizma med letoma 2005 in 2015, ki razkrivajo, kako je več let prevažal podkupnine od predstavnikov gradbenih podjetij do vladnih uradnikov.

Aretirali ducat sodelavcev

Okoli ducat sodelavcev nekdanje predsednice je policija že aretirala. De Kirchnerjeva medtem vse obtožbe zavrača. Pravi, da gre za gonjo zdajšnjega predsednika Mauricia Macrija proti njej, da bi leto pred predsedniškimi volitvami, na katerih bi de Kirchnerjeva spet lahko kandidirala, preusmeril pozornost z recesije, visoke inflacije in nizke podpore njegovi vladi, še poroča Adrijan Bakič.

De Kirchnerjeva privolila v preiskavo

Nekdanja predsednica je sicer še pred odločitvijo senatorjev privolila v preiskavo vseh treh njenih stanovanj. "Nimam težav s tem, da senat odobri zahtevo sodnika Claudia Bonadia. Vendar želim pojasniti, da moja odločitev ne bi smela upravičevati nerazumnih ukrepov, ki jih je Bonadio sprejel v tožilski vojni proti meni," je po poročanju Reutersa tvitnila de Kirchnerjeva.

