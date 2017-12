Argentina: V protestih proti pokojninski reformi ranjenih več kot 160 ljudi

Upokojitvena starost se bo zvišala

19. december 2017 ob 12:24,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 15:40

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

V Buenos Airesu so se protesti proti pokojninski reformi, ki bo za pet let podaljšala upokojitveno starost, sprevrgli v nasilje. V skoraj peturnih spopadih s policijo je bilo ranjenih več kot 160 ljudi, več kot 60 pa jih je policija aretirala.

V ponedeljek so se v argentinski prestolnici protestniki s policijo spopadli pred parlamentom, kjer so poslanci razpravljali o reformi. Spopadi so trajali skoraj pet ur. Zaradi načrtovane reforme so izgredi izbruhnili že v četrtek, zato so tedaj preložili sejo parlamenta o tej temi.

Poslanci predstavniškega doma so kljub protestom danes s 128 glasovi za in 116 proti že potrdili sporno reformo, potrdil pa jo je tudi senat.

Upokojitvena starost se bo zvišala

Izračun pokojnin bo po novem temeljil na drugih kazalnikih kot doslej, upokojitvena starost pa se bo zvišala s 65 na 70 let za moške ter s 60 na 63 let za ženske. Vlada pričakuje, da bo z reformo prihranila sto milijard pesov letno (4,8 milijarde evrov) in poudarja, da se kupna moč argentinskih upokojencev s tem ne bo zmanjšala. Opozicija po drugi strani opozarja, da se bodo pokojnine zaradi tega znižale za najmanj šest odstotkov. Reforma zadeva okoli 17 milijonov Argentincev, večinoma upokojencev, v določeni meri pa tudi prejemnike socialne pomoči.

Sindikati so iz protesta proti načrtovani reformi pozvali k 24-urni splošni stavki, ki se je začela v ponedeljek. Protesti so se sprevrgli v nasilje, ko je skupina protestnikov podrla varovalne ograje pred parlamentom ter začela metati kamenje in molotovke.

Policija je odgovorila z vodnimi topovi, solzivcem in gumijastimi naboji. Več kot 160 ljudi je bilo ranjenih, med njimi 88 pripadnikov varnostnih sil. Policija je aretirala najmanj 64 ljudi. Argentinci proti reformi protestirajo tudi na druge načine. V ponedeljek so tako prebivalci več buenosaireških četrti protestno ob odprtih oknih na ves glas tolkli po loncih.

T. J., B. V.