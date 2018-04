Armenski protesti: Vladajoča stranka na predčasne volitve ne bo poslala svojega kandidata

Vodja protestov Nikol Pašinjan želi prevzeti oblast

28. april 2018 ob 20:04

V Armeniji v tretjem tednu protestov demonstranti zahtevajo konec vladanja Republikanske stranke, ki je napovedala, da na volitve o novem premierju 1. maja ne bo imenovala svojega kandidata.

Proteste je sprožilo samovoljno utrjevanje na oblasti dolgoletnega predsednika Serža Sargsjana, ki je več kot desetletje zasedal položaj predsednika, nato pa je po potrditvi v parlamentu zasedel še mesto predsednika vlade.

V času mandata predsednika države je polpredsedniški sistem spremenil v parlamentarnega, po mnenju kritikov zato, da bi se izognil ustavno določeni omejitvi mandatov na čelu države.

V ponedeljek je zaradi množičnih protestov s premierskega položaja odstopil, njegova Republikanska stranka pa je na njegovo mesto začasno imenovala Karena Karapetjana, ki je kmalu po imenovanju pod pritiski protestnikov predlagal predčasne volitve 1. maja.

Pašinjan želi postati začasni premier

Vodja protestnikov, opozicijski poslanec Nikol Pašinjan je začasnega premierja Karapetjana pozval, naj odstopi in mu do predčasnih volitev prepusti oblast.

Vladajoča stranka je zahteve opozicije zavrnila in izrazila dvom o Pašinjanovi primernosti za položaj, vendar je sočasno sporočila, da za glasovanje o novem premierju 1. maja v parlamentu ne bo imenovala svojega kandidata.

Počakali bodo, da bodo do ponedeljka imenovani vsi kandidati, nato pa bodo odločili, koga bodo podprli, je iz stranke sporočil tiskovni predstavnik Eduard Šarmazanov in dodal, da so odločitev sprejeli v imenu ljudi.

Shod podpore Pašinjanu v rojstnem kraju

Nekdanji novinar Pašinjan, ki želi zasesti položaj, a nima zadostne podpore v parlamentu, je na zborovanju v svojem rodnem kraju Ijevan vztrajal, da morajo imeti vsi ljudje v državi enake pravice in priložnosti ter da je država po odstopu dolgoletnega predsednika Sargisjana obrnila nov list.

