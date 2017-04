Asad domnevni kemični napad označil za izmišljotino

Rusija blokirala resolucijo o Siriji

13. april 2017 ob 15:49

Bejrut - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Sirski predsednik Bašar Al Asad je dejal, da je domnevni kemični napad vladnih sil prejšnji teden "100-odstotna izmišljotina", saj je sirska vojska predala vse kemično orožje.

V eksploziji v mestu Kan Šejkun, ki je pod nadzorom upornikov, je bilo 4. aprila ubitih več kot 80 ljudi. ZDA in njene zaveznice so sirske oblasti obtožile, da so v napadu uporabile bojni strup, kar pa Damask odločno zanika in zatrjuje, da je bilo v vladnem napadu zadeto skladišče, kjer so uporniki hranili strupene snovi.

Asad je v ekskluzivnem pogovoru za agencijo AFP dejal, da so navedbe o kemičnem napadu popolna izmišljotina, saj je njegova vlada leta 2013 predala vse zaloge kemičnega orožja. Po njegovih besedah kemičnega orožja ne bi uporabili, tudi če bi ga imeli. "Nobenega ukaza za noben napad ni bilo," je zatrdil Asad.

Sirski predsednik je še dejal, da bi privolil le v "nepristransko" preiskavo dogodkov v Kan Šejkunu, s katero bi zagotovili, da ne bi bila uporabljena v "politične namene".

Rusija, ena glavnih zaveznic oblasti v Damasku, je v sredo v Varnostnem svetu ZN-a uporabila veto na osnutek resolucije, ki bi od Asada zahtevala sodelovanje pri preiskavi napada.

Izid glasovanja je bil predvidljiv, saj je Rusija resoluciji ves čas nasprotovala, čes da ni dovolj dokazov, da je za napad odgovoren Al Asadov režim. Osnutek resolucije so pripravile tri zahodne stalne članice VS-ja ZN-a, Velika Britanija, Francija in ZDA.

G. V.