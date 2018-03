Asadove sile osvojile že več kot polovico Vzhodne Gute

V uporniški enklavi v katastrofalnih razmerah živi 400.000 ljudi

7. marec 2018 ob 21:44

Damask/New York - MMC RTV SLO, STA

Sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada so zavzele že več kot polovico Vzhodne Gute, območja vzhodno od Damaska, ki je od leta 2012 pod nadzorom upornikov. Medtem v New Yorku Varnostni svet ZN-a za zaprtimi vrati razpravlja o propadlem premirju, za katerega so se dogovorili prejšnji teden.

"Režimske sile nadzirajo že več kot 50 odstotkov Gute," je za BBC dejal Rami Abdel Rahman, vodja Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu. Vladne sile skupaj z zavezniki napredujejo ob močni podpori ruskih zračnih sil. Po poročanju observatorija je bilo v sredo med bombardiranjem ubitih vsaj 45 ljudi.

Vladne sile naj bi tako zavzele vas Bejt Sava, iz katere naj bi številni prebivalci pobegnili v Doumo, največje mesto v enklavi. Uporniki pa prek agencije Kumait sporočajo, da Beit Sawa še ni padla.

"Uresničevanje premirja ostaja v celoti in popolnoma nezadostno," je pred zasedanjem Varnostnega sveta, sklicanem na zahtevo Francije in Velike Britanije, dejal veleposlanik Švedske Olof Skoog, ki je skupaj s kuvajtskim kolegom pripravil predlog resolucije o premirju.

Komisar Al Husein vladne sile obtožil apokalipse

Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid Raad Al Husein je že pred tem v Ženevi vladne sile in njihove tuje pomagače obtožil apokalipse v Vzhodni Guzi in načrtovanja novih apokalips, takoj ko bo ta končana. Okrog 400.000 prebivalcev Vzhodne Gute je v pasti že od leta 2013, v zadnji ofenzivi, ki se je začela 18. februarja, pa je bilo po poročanju Sirskega observatorija ubitih 810 civilistov, od tega skoraj 180 otrok.

Rusija: Uporniki iz Gute napadajo Damask

Rusija pa vztraja, da iz Vzhodne Gute uporniki nenehno napadajo Damask, zato je vladna ofenziva upravičena. Zasedanje Varnostnega sveta ZN za zaprtimi vrati ne bo prineslo nič drugega kot ogorčene kritike veleposlanikov zahodnih držav, kot so ZDA, na račun Moskve.

V četrtek naj bi v Guto prispel drugi konvoj pomoči

V ponedeljek je prvič od začetka ofenzive sredi februarja v Vzhodno Guto zapeljalo 46 tovornjakov s pomočjo za civiliste, ki pa so se morali predčasno umakniti zaradi bombardiranja vladnih sil. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres zato poziva vse strani, naj omogočijo neoviran dostop drugemu konvoju s pomočjo, ki je na predviden za četrtek. Rusija je medtem razglasila posebne humanitarne premore od 9. do 14. ure, ko poziva upornike in civiliste, da se lahko umaknejo na varno. Ruske ponudbe doslej še ni izkoristil nihče.

A. V.