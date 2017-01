Assange se je pripravljen predati, če pomilostijo Manningovo

Manningova prestaja 35-letno zaporno kazen

13. januar 2017 ob 15:07

London - MMC RTV SLO/STA

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je privolil v izročitev ZDA, a pod pogojem, da Barack Obama pomilosti Chelsea Manning, ki je WikiLeaksu predala na tisoče zaupnih dokumentov.

"Če Obama zagotovi pomilostitev Manningove, bo Assange privolil v izročitev ZDA, čeprav gre za jasno protiustavnost ameriškega pravosodnega ministrstva," je prek družbenega omrežja Twitter sporočil WikiLeaks.

Assange že od junija 2012 živi na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb spolnega nadlegovanja. Nekdanji računalniški heker iz Avstralije se namreč boji, da ga bo Švedska predala ZDA.

Washington želi prijeti Assangea od takrat, ko je objavil 700.000 tajnih vojaških dokumentov ameriške vojske in diplomatskih dokumentov, ki jih je WikiLeaks dobil od Manningove. Ta je bila leta 2013 zato obsojena na 35 let zaporne kazni v najstrožje varovanem zaporu in je vmes že dvakrat poskušala storiti samomor.

Objavi WikiLeaksa na Twitterju je sledilo pismo, naslovljeno na ameriško pravosodno ministrico Loretto Lynch, v katerem Assangeev odvetnik Barry Pollack vztraja, da ZDA nimajo zakonite podlage za preiskavo ustanovitelja WikiLeaksa.

A. Č.