Assange: Za vdori niso Rusi, Obamova administracija poskuša očrniti Trumpa

WikiLeaks ponudil 20.000 dolarjev nagrade za informacije

4. januar 2017 ob 17:11,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 20:13

London, Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je posredno potrdil trditvam ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, ko je ta znova zanikal navedbe, da za hekerskimi napadi v strežnik demokratske stranke stoji ruska vlada.

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je v intervjuju za Fox News na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel junija 2012, dejal, da lahko zatrdi, da za hekerskimi napadi v spletno pošto demokratske stranke, s katerimi naj bi se vmešavali v ameriške predsedniške volitve novembra lani, "ne stoji Rusija niti katera koli druga država".

Ob tem je zanikal namigovanja, da naj bi se pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, Donaldom Trumpom oziroma katerimi koli člani njune administracije.

Assange: Očitno je, da želijo deligitimizirati Trumpovo administracijo

Na vprašanje novinarja Seana Hannityja, ali potem to pomeni, da ameriški predsednik Barack Obama laže svojim ljudem, mu je Assange odgovoril: "Obnaša se kot odvetnik, če pogledate večino njegovih izjav, ne izreče implicitno, da je WikiLeaks dobil podatke od Rusije ali da je sodeloval z Rusijo. Pove pa, da je vplival na izide volitev. Nikoli ni rekel, vsaj glede na izjave, ki sem jih sam prebral, da je poskušala Rusija vplivati na volitve v korist Donalda Trumpa ...

Zakaj se je Obamova administracija (op. p. na objavo WikiLeaksa) odzvala tako burno? Očitno je, da želijo, deligitimizirati Trumpovo administracijo, ko se ta odpravlja v Belo hišo. Poskušajo reči, da izvoljeni predsednik Trump ni legitimno izvoljeni predsednik. In to bodo ponavljali naslendja štiri leta."

Hannity ga je nato vprašal, ali je WikiLeaks dobil vir znotraj ZDA, na kar pa Assange ni želel odgovoriti, rekoč, da je zaščita virov prioriteta omenjene spletne strani, ki do zdaj ni objavila še nobenega nepristnega dokumenta.

Julian Assange je povedal, da je na svetu le ena oseba, ki ve, kdo je vdrl v spletno pošto Johnu Podestu, in to je - on. Ob tem je pojasnil, kako je prišlo do vdora: Podesta naj bi se ujel na t. i. spletno pošto phising, ki je v osnovi namenjena kraji podatkov za elektronsko bančništvo. Padesta je izdal svoje geslo, ki da je bilo kar 'password' (angleško geslo). Ko so preverjali legitimnosti dobljene spletne pošte, ki so jo dobili po vdoru, pa so iz pisarne Podeste celo potrdili, da je pošta legitimna. "Glede na varnostne razmere njegove spletne pošte, bi ta vdor lahko izvedel 14-letnik," je dejal Assange.

Medtem pa je WikiLeaks na Twitterju objavil obvestilo, da obljubljajo nagrado v višini 20.000 dolarjev tistemu, ki bo "izdal informacijo o katerem koli agentu iz Obamove administracije, ki uničuje pomembne dokumente" in še "ne pustiti, da Bela hiša znova uničuje ameriško zgodovino! Dokumente kopirajte zdaj in jih posredujte WikiLeaksu".

Na izjavo Assangea se je že odzval Donald Trump, ki ga je Assangea posredno podprl, saj je na svojem Twitterju zapisal njegovo izjavo, da WikiLeaksu podatkov niso posredovali Rusi.

Washington, FBI in CIA so v preteklih mesecih že večkrat Moskvo obtožili, da je vdirala v račune elektronske pošte predstavnikov demokratov, ukradene vsebine pa posredovala WikiLeaksu. S tem naj bi želeli škodovati demokratski kandidatki Hillary Clinton in vplivati na razplet volitev, na katerih je slavil Trump.

K. Št.