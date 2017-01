Assange: Za vdorom ne stoji Rusija, temveč Obamova administracija

WikiLeaks ponudil 20.000 dolarjev nagrade za informacije

4. januar 2017 ob 17:11

London, Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je podprl ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, ki je znova zanikal navedbe, da za hekerskimi napadi v strežnik demokratske stranke stoji ruska vlada.

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je v intervjuju za Fox News na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel junija 2012, dejal, da lahko zatrdi, da za hekerskimi napadi v spletno pošto demokratske stranke, s katerimi naj bi se vmešavali v ameriške predsedniške volitve novembra lani, ne stoji Rusija niti katera koli druga država.

Ob tem je izrazil prepričanje, da gre za delo Obamove administracije, ki želi spodkopati novoizvoljenega predsednika, republikanca Donalda Trumpa, še pred njegovo inavguracijo 20. januarja. Dejal je še, da bi vdor v spletno pošto Johna Podeste, vodjo volilne kampanje Hillary Clinton, lahko izvedel tudi 14 let star deček.

WikiLeaks je ob tem obljubil nagrado tistim, ki bi še pred odhodom Obame posredovali dokumente iz Bele hiše. "Upravitelji sistemov, ne pustite, da Bela hiša znova uniči ameriško zgodovino. Skopirajte zdaj in v prostem času pošljite WikiLeaksu," je tvitnil WikiLeaks. Ob tem so ponudili 20.000 dolarjev nagrade za informacije, ki bi razkrile člane Obamove administracije, ki uničujejo pomembne dokumente.

Na izjavo Assangea se je že odzval Trump, ki je na svojem Twitterju zapisal njegovo izjavo, da WikiLeaksu podatkov niso posredovali Rusi.

Washington, FBI in CIA so v preteklih mesecih že večkrat Moskvo obtožili, da je vdirala v račune elektronske pošte predstavnikov demokratov, ukradene vsebine pa posredovala WikiLeaksu. S tem naj bi želeli škodovati demokratski kandidatki Hillary Clinton in vplivati na razplet volitev, na katerih je slavil Trump.

Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!