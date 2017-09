Atene: Izgredi ob četrti obletnici umora antifašističnega raperja

Morilec je priznal, sojenja pa še ni bilo

17. september 2017 ob 12:54

Atene - MMC RTV SLO

Levičarski protest ob četrti obletnici umora antifašističnega grškega raperja Pavlosa Fisasa na ulicah Aten se je sprevrgel v spopade s policijo.

Ulice glavnega mesta Grčije so napolnili solzivec in zažigalne steklenice, poroča britanski Independent. V mestu se je v spomin na glasbenika, ki ga je leta 2013 ubil pripadnik neonacistične stranke Zlata zora, zbralo okoli 3.000 protestnikov.

Udeleženci protesta so se poklonili tudi ameriški antifašistični aktivistki Heather Heyer, ki jo je v Charlottesvillu avgusta ubil skrajni desničar, ki se je z avtomobilom zaletel v skupino protirasističnih protestnikov.

Protest se je začel na glavnem mestnem trgu Sintagma, nato pa so protestniki odšli do ameriškega veleposlaništva, preden so se poskušali prebiti do prostorov Zlate zore. Vzklikali so: "Pavlos živi! Uničimo naciste!"

Zahtevali so zaprtje prostorov stranke in njenih članov, na poti do prostorov pa jim je pot zaprla policija v protiizgredni opremi. Več deset zamaskiranih protestnikov se je nato ločilo od glavne skupine, poroča Reuters.

Nekateri so začeli metati zažigalne steklenice, policija pa je odgovorila s solzivcem. Večina protestnikov se je porazgubila, majhna skupina pa je pred policijsko postajo odvrgla več zažigalnih bomb. Trije ljudje so bili prijeti, poroča Independent.

Brez sojenja po štirih letih

Umor Fisasa, znanega pod umetniškim imenom Killah P, je povzročil močno razburjenje na grški levici in sprožil več tednov trajajoče proteste in nerede.

Giorgos Rupakias, podpornik Zlate Zore, je priznal, da je do smrti zabodel Fisasa, a sojenje se še ni začelo. Vodja stranke Nikolaos Mikaloliakos je sprejel "politično odgovornost" Zlate zore za umor, ne pa tudi kazenske odgovornosti. Številni pa menijo, da je bil umor izveden z vednostjo višjih predstavnikov stranke.

B. V.