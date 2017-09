Aug San Su Či: Ščitimo vse prebivalce zvezne države Rakhine

V 10 dneh iz države pobegnilo že 146.000 pripadnikov Rohing

6. september 2017 ob 11:03

Jangon/Daka - MMC RTV SLO

Mjanmarska dejanska voditeljica Aung San Su Či je v prvem odzivu na najnovejše dogajanje v povezavi z muslimansko manjšino Rohinga dejala, da njena vlada v zvezni državi Rakhine ščiti vse prebivalce, hkrati pa ostro kritizirala "ogromne ledene gore dezinformacij."

Aug San Su Či, ki sicer ni predsednica države, a velja za njeno voditeljico, se je na zadnje dogodke po poročanju lokalnih medijev, ki jih povzema BBC, odzvala v telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Na Nobelovo nagrajenko se je v preteklih dneh zaradi njenega molka glede zadnjih dogodkov usul plaz kritik. V izjavi za javnost je mjanmarska vlada zapisala, da je Aug San Su Či Erdoganu povedala, da je njena vlada "na najboljši možni način že začela braniti vse ljudi v Rakhinu".

Ob tem je tudi dejala, da "zelo dobro, bolje kot večina vemo, kaj pomeni, če so ti odvzete človekove pravice in varstvo demokracije. Zato zagotavljamo, da so v naši državi vsi upravičeni do varstva svojih pravic, in ne le politične obrambe, temveč tudi socialne in humanitarne obrambe." V izjavi so mjanmarske oblasti zapisale tudi, da se pojavljajo številne lažne fotografije, "ki so preprosto vrh ledene gore dezinformacij, ki so ustvarjene, da bi povzročile težave med različnimi skupnostmi in promovirale interese drugih teroristov."

Največ Rohing v Bangladeš

Zadnji podatki Združenih narodov kažejo, da je po 25. avgustu, ko so uporniki iz vrst Rohing s puškami, palicami in doma izdelanimi bombami napadli 30 policijskih postaj in vojaško oporišče, čemur je sledil izbruh nasilja, iz države pobegnilo okoli 146.000 Rohing, največ v sosednji Bangladeš. V spopadih je umrlo več kot 400 ljudi.

Od lanskega oktobra, ko so se Rohingi, ki so brez mjanmarskega državljanstva, z več napadi na varnostne točke uprli oblastem, je iz Mjanmara pobegnilo skupno 233.000 ljudi. V Mjanmaru živi 1,1 milijona pripadnikov ljudstva Rohinga.

Mine na meji z Bangladešem?

Reuters navaja dva vira bangladeške vlade, da naj bi Mjanmar na predelih na meji z Bangladešem polagal mine, s čimer naj bi preprečil vrnitev pobeglih Rohing. Kot še poroča agencija, bo Bangladeš še danes vložil uradno pritožbo zoper polaganje min tako blizu njegove meje. Bangladeške oblasti so bile o minah obveščene prek fotografij in svojih obveščevalcev. Viri vlade niso navedli, ali so bile skupine, ki so polagale mine, oblečene v vojaške uniforme, so pa potrdili, da jih ne polagajo uporniki iz vrst Rohing.

Indonezijci protestirajo proti mjanmarskim oblastem

V Džakarti se je blizu mjanmarskega veleposlaništva na protestu proti mjanmarskim oblastem zbralo več tisoč Indonezijcev. Budisti bi morali spoštovati muslimane v Mjanmaru tako kot muslimani spoštujejo budiste v Indoneziji, je odmevalo med protestniki.

Na dogajanje v Mjanmaru se je odzval tudi indijski premier Narendra Modi, ki je po srečanju z Aung San Su Či, s katero sta govorila predvsem o krepitvi trgovinskih vezi med državama, dejal, da Indija z Mjanmarom deli skrbi glede "ekstremističnega nasilja" v državi Rahkine.

K. T.