Avstralci med amnestijo izročili 51.000 kosov nezakonitega orožja

V ZDA orožarski lobi predlagal dodatne omejitve

6. oktober 2017 ob 09:37

Canberra/Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Avstralci so med trimesečno amnestijo za lastnike neprijavljenega orožja, ki jo je 1. julija razglasila avstralska vlada, oblastem izročili 51.000 kosov strelnega orožja, kar predstavlja petino vsega nezakonitega orožja v državi.

"Prav vsak od teh 51.000 kosov orožja bi lahko bil uporabljen v zločinu, v katerem bi lahko bili ubiti Avstralci. Zdaj se to ne more zgoditi," je po izteku amnestije dejal avstralski premier Malcolm Turnbull, ki je obenem zavrnil pozive k podaljšanju amnestije. Ti so se okrepili po nedavnem strelskem pokolu v Las Vegasu. Kot je dejal, ne izključuje morebitne ponovne amnestije v prihodnosti, a tokratna je bila tako zelo učinkovita ravno zato, ker je imela svoj "začetek, sredino in konec".

To je bila prva amnestija za orožje na zvezni ravni v Avstraliji po letu 1996, ko so jo razglasili po pokolu v Port Arthurju na Tasmaniji, kjer je strelec v dveh dneh pobil 35 ljudi. Od takrat v državi ni več prišlo do množičnih streljanj.

V Avstraliji polavtomatsko orožje prepovedano

Po amnestiji je takratna vlada pod vodstvom premierja Johna Howarda sprejela strogo zakonodajo o lastništvu orožja, ki za posedovanje nezakonitega orožja predvideva do 280.000 avstralskih dolarjev (142.000 evrov) kazni ali do 14 let zapora. Prepovedano je tudi vse polavtomatsko in avtomatsko orožje.

A čeprav ima Avstralija danes enega najstrožjih in najučinkovitejših zakonov o orožju na svetu, je po ocenah oblasti v obtoku okoli četrt milijona kosov neprijavljenega strelnega orožja, tudi avtomatskega. Nezakonito orožje je bilo v zadnjih letih tudi uporabljeno v več terorističnih napadih.

NRA za omejitev nakupov t. i. "bump stockov"

Najhujši strelski pohod v sodobni zgodovini ZDA, med katerim je v nedeljo 64-letni Stephen Paddock ubil 58 ljudi in jih ranil več kot 800, pa je povzročil tudi za vnovično razpravo o pravici do nošenja orožja v ZDA. Čeprav so le redki pričakovali kakšne spremembe, pa je Ameriška orožarska zveza (NRA), ki velja za najvplivnejši orožarski lobi v državi, pozvala k "dodatnim pravilom" pri nakupu naprav, ki polavtomatske puške v ZDA spreminjajo v avtomatske.

"NRA verjame, da so naprave, ki omogočajo pretvorbo polavtomatskih pušk v avtomatske, potrebne dodatnih regulacij," sta sporočila glavni izvršni direktor NRA Wayne LaPierre in izvršni direktor Chris Cox. Izjava je revolucionarna, saj orožarski lobi v ZDA do zdaj ne glede na vse strelske pokole ni popustil niti za milimeter. Po drugi strani pa napoved ne pomeni nič, saj obstaja veliko drugih načinov za pretvorbo polavtomatskega v avtomatsko orožje.

Ameriški kongres je leta 1986 prepovedal avtomatsko orožje oziroma po domače povedano brzostrelke, vendar samo za tiste, proizvedene po 19. maju istega leta. Avtomatske puške izdelane pred tem so še vedno zakonito v prodaji. Polavtomatske puške so bile nekaj časa prepovedane, vendar so spet zakonite.

Obstaja več načinov za predelavo polavtomatskega orožja v polno avtomatsko, eden od njih pa je t. i. "bump stock", ki nadomesti originalno kopito polavtomatske puške in je najbolj preprost način predelave.

A. P. J.