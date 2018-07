Avstralija bo dala odškodnino 60.000 otroškim žrtvam spolnih zlorab

Slišali so več kot 8.000 pričevanj žrtev

1. julij 2018 ob 13:14

Canberra - MMC RTV SLO, STA

V Avstraliji je začela veljati odškodninska shema, po kateri bodo lahko žrtve institucionalnega spolnega nasilja nad otroki zahtevale odškodnino.

Desetletna shema bo omogočila podporo ljudem, ki so bili kot otroci žrtve spolnega nasilja, medtem ko so bili v oskrbi ustanov, ki so jih vodili država, dobrodelne organizacije ter verske skupnosti ali organizacije, kot so Katoliška in Anglikanska cerkev, skavti in Vojska odrešitve. Ob denarni odškodnini bodo žrtve zlorab upravičene tudi do svetovanj in odgovora ustanov, kjer so bili žrtve zlorab.

Po ocenah bo do podpore v okviru štirih milijard avstralskih dolarjev (2,5 milijarde evrov) vredne sheme upravičenih okoli 60.000 Avstralcev. Vzpostavitev sheme je eden od glavnih ukrepov v okviru petletne preiskave spolnih zlorab več deset tisoč otrok v avstralskih institucijah med letoma 1960 in 2015.

Pravico do odškodnine in drugega v okviru sheme imajo državljani in rezidenti, ki so bili pred 1. julijem letos kot otroci spolno zlorabljenih v omenjenih ustanovah, so sporočili iz vlade.

Cerkev, šola, klubi ...

Najvišja odškodnina lahko znaša 150.000 avstralskih dolarjev (okoli 95.000 evrov), povprečno pa naj bi po ocenah vlade odškodnine znašale okoli polovico tega zneska.

V okviru obsežne preiskave, katere poročilo so objavili decembra lani, so slišali več kot 8.000 pričevanj o spolnih zlorabah na šolah, v cerkvah, športnih klubih, verskih in vojaških organizacijah.

V poročilu so predlagali 409 priporočil, vključno s pozivom Katoliški cerkvi k spremembi pravil glede celibata in zaupnosti spovedi. V preiskavi so ugotovili, da je sedem odstotkov duhovnikov med letoma 1960 in 2015 domnevno zagrešilo spolne zlorabe otrok. 62 odstotkov žrtev, ki so bili kot otroci zlorabljeni v verskih ustanovah, pa so bili v ustanovah, ki jih je vodila Katoliška cerkev.

"Odškodninska shema je del procesa ozdravitve. Moramo si priznati resnico, pa čeprav je tako težka," je dejal avstralski premier Malcolm Turnbull.

A. P. J.