Avstralija: Igle in željibčke je v jagode podtikala nadzornica

Kmetje so morali zaradi padca prodaje vreči stran več tisoč ton jagod

12. november 2018 ob 08:38

Canberra - MMC RTV SLO

Afera, ki je razburjala Avstralijo zadnja dva meseca, je v nedeljo dobila epilog: za podtikanje igel in žebljičkov v jagode je osumljena 50-letna nadzornica na nasadu jagod severno od Brisbana.

50-letno My Ut Trinh so aretirali po dvomesečni intenzivni preiskavi, po prvih navedbah sodišča pa je bil njen motiv zloba. Grozi ji 15 let zapora, na kolikor so nedavno zvišali kazen za zastrupljanje dobrin. Obtožena je sedmih kaznivih dejanj, BBC pa poroča, da za zdaj ni znano, kako se bo zagovarjala.

Policija je bila od septembra obveščena o 186 primerih igel in žebljičkov, podtaknjenih v jagode, za 15 se jih je izkazalo, da je šlo za potegavščino. Za zdaj še ni jasno, za koliko od prijavljenih primerov je odgovorna My Ut Trinh, policija je sporočila, da preiskava še zdaleč ni končana.

Sodišče v Brisbanu je sporočilo, da so njen DNK našli na jagodah v zvezni državi Victoria. "Za zdaj kaže, da je šlo za motiv nekakšnega maščevanja ali zlobe," je sporočila sodnica Christine Roney in dodala, da je več mesecev v sadje podtikala železne predmete.

O prvih primerih so septembra poročali iz Queenslanda, kjer so nekega moškega sprejeli v bolnišnico zaradi bolečin v trebuhu, potem ko je jedel jagode. V naslednjih tednih so o podtaknjenih predmetih poročali iz različnih koncev, kar je povzročilo velik strah in drastičen upad prodaje. Trgovine so zaradi tega umaknile sadje iz prodaje in posledično so morali kmetje stran vreči več tisoč ton jagod in drugega sadja. Železne predmete so namreč v nekaj primerih našli tudi v bananah in jabolkih.

Kot je dejal Jon Wacker iz policije Queenslanda, je bila preiskava izjemna, saj je vplivala na dejansko vsako zvezno državo v Avstraliji. Policija je storilca iskala tudi z denarno nagrado, vredno 100.000 avstralskih dolarjev.

K. T.