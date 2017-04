Avstralija močno zaostrila pogoje za pridobitev državljanstva

"Avstralsko državljanstvo mora biti privilegij"

20. april 2017 ob 09:54

Canberra - MMC RTV SLO/Reuters

Avstralija bo otežila postopek pridobitve državljanstva za tujce, saj bo od prosilcev zahtevala daljše bivanje v državi, višjo raven znanja angleškega jezika in opravljeni izpit iz znanja "avstralskih vrednot".

Spremembe so objavili teden dni zatem, ko je premier Malcolm Turnbull napovedal začasne poostrene pogoje za odobritev vizuma za izobražene delavce iz tujine. Ti vizumi so bili med tujci zelo priljubljeni, a Turnbull se je po zgledu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega slogana "America First" odločil za politiko "Australia First", piše BBC. Turnbullu in njegovi desnosredinski vladi vse bolj pada priljubljenost, podpora pa raste zagovornikom nacionalistične in protiimigrantske politike, ki so združeni v skrajni desni stranki One Nation.

Turnbull je izjavil, da želijo s spremembami doseči, da se bodo priseljenci bolje integrirali v skupnost. "Pomembno je, da razumejo, da je potrebno biti predan avstralskim vrednotam," je izjavil in pojasnil, kaj si predstavlja pod izrazom "avstralske vrednote". "Gre za to, da bodo morali priseljenci pokazati podporo verski svobodi, enakosti spolov in spoštovanju žensk in otrok. To je osnovna avstralska vrednota," je dejal.

Dokazati vključenost v družbo

Podaljšal se bo tudi čas, po katerem bo tujec s stalnim bivališčem v Avstraliji sploh lahko zaprosil za državljanstvo, in sicer z enega na štiri leta. Zahtevnejši bo tudi preizkus znanja angleškega jezika, prosilci bodo morali dokazati vključenost v družbo z zgodovino svojih zaposlitev, članstvom v različnih organizacijah in s vpisom otroke v šolo. Vsak bo lahko za državljanstvo zaprosil le trikrat. V primeru goljufanja popravnega izpita ne bo imel.

"Avstralsko državljanstvo mora biti spoštovano in cenjeno. Gre za privilegij," je dodal premier.

Spremembe mora potrditi še parlament, a to naj bi bila le formalnost.

A. P. J.