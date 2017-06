Avstralija privolila v milijonsko odškodnino prosilcem za azil na Papui Novi Gvineji

Avstralska begunska politika na udaru kritik

14. junij 2017 ob 12:35

Canberra - MMC RTV SLO/STA

Avstralska vlada in njena pogodbena podjetja so privolili v plačilo 70 milijonov avstralskih dolarjev (47 milijonov evrov) odškodnine prosilcem za azil, zaprtih v azilnem centru v Papui Novi Gvineji, ki ga upravljajo Avstralci.

1.905 beguncev in prosilcev za azil je avstralsko vlado tožilo zaradi slabih razmer v azilnem centru na otoku Manus med letoma 2012 in 2016. "Večina jih je zbežala pred verskim preganjanjem in nasiljem, v Avstralijo so prišli po zaščito, tam pa so jih prikrajšali za temeljne človekove pravice," je dejal odvetnik tožnikov Andrew Baker iz odvetniške družbe Slater and Gordon.

Eden od tožnikov Madžid Kamasai, ki je bil tudi sam zaprt v Papui Novi Gvineji, je pozdravil poravnavo, s katero je avstralska vlada priznala trpljenje ljudi, pridržanih na Manusu. "V tem primeru ne gre zame, temveč za vse ljudi, ujete na otoku Manus," je dejal 35-letnik, ki je leta 2013 pobegnil iz Irana zaradi verskega preganjanja.

"V Avstralijo sem prišel, da bi našel mir, a so me poslali na Manus, kjer je bilo kot v peklu. Bil sem v bolečinah vsako minuto vsakega dneva, jokal sem vsako noč, dokler mi ni ostalo nič več," je izjavil za medije v Melbournu.

Tožniki so zahtevali odškodnino zaradi fizičnih in psihičnih poškodb, ki so bile posledica pogojev, v katerih so bili pridržani, ter zaradi nezakonitega pridržanja. Vrhovno sodišče Papue Nove Gvineje je namreč lani presodilo, da je njihovo pridržanje neustavno.

Avstralija še vedno zanika zlorabe

Iz avstralske vlade so sporočili, da "ostro zanikajo" navedbe tožnikov, sporazum o odškodnini pa so označili za "preudarnega". Minister za priseljevanje Peter Dutton je dejal, da bi namreč sojenje samo zaradi pravnih stroškov stalo na desetine milijonov avstralskih dolarjev, pri čemer pa izid ni znan.

Avstralija sicer sistematično zavrača begunce in prosilce za azil, ki prihajajo z ladjami, in jih v skladu z meddržavnimi sporazumu pošilja na Papuo Novo Gvinejo in Nauru. Ta politika je na udaru hudih kritik tako doma kot mednarodno. Kritični so tudi Združeni narodi. Avstralija po poročanju BBC-ja vztraja, da se v državi ne bo naselil niti en prebežnik, zaprt na Manusu ali Nauruju.

Avstralska vlada in pogodbena podjetja so pristali tudi na plačilo vseh sodnih stroškov, povezanih s tožbo, ki bi po navedbah odvetnikov lahko znašali več kot 20 milijonov dolarjev.

Ogromna skupinska tožba

Odvetnik tožnikov Baker je dejal, da je bila to največja skupinska tožba za njegovo družbo doslej. Opravili so več kot 50 zagovorov pred sodiščem, več kot 200 intervjujev prič in analizirali več kot 200.000 dokumentov. Izjave je dalo več kot 70 prič, med drugim zdravniki, socialni delavci in pazniki, ki so delali v taborišču.

Avstralska vlada se je s poravnavo izognila sojenju, med katerim bi na dan prišle dodatne podrobnosti o zlorabah in slabih razmerah v azilnem centru, so sporočili iz organizacije Human Rights Law Centre. Novembra lani smo poročali, da je posebni poročevalec ZN-a o človekovih pravicah migrantov Francois Crepeau opozoril, da avstralska vladna begunska politika spodkopava človekove pravice. Izpostavil je razmere na Nauruju, ki jih je označil za "krute, nečloveške in ponižujoče".

B. V.