Avstralija: Več kot 1.000 zgodb o spolnih zlorabah otrok v cerkvah, vojski, šolah

Policija po mnenju številnih žrtev ni pomagala

14. december 2017 ob 18:37

Canberra - MMC RTV SLO, Reuters

Več kot 1.000 ljudi, ki so v Avstraliji preživeli spolne zlorabe kot otroci, so objavili svoje "Sporočilo Avstraliji" ob zaključku prelomne preiskave, ki je razkrila na tisoče spolnih napadov v cerkvah, šolah, športnih klubih in vojski.

Knjiga, v kateri so zbrana pretresljiva sporočila anonimnih žrtev, je bila objavljena ob koncu petletne preiskave, v okviru katere so bila predstavljena poročila o zlorabah v več kot 4.000 ustanovah. "Čutim, da se moje rane ne bodo nikoli zacelile, pregloboke se," piše v enem od sporočil.

Številna sporočila vsebujejo zahvalo članom komisije, da so žrtvam prisluhnili brez obsojanja in z empatijo.

Komisija o institucionalnih odzivih na spolne zlorabe otrok, ki je začela z delom leta 2013, je kritizirala različne agencije zaradi nedelovanja, vključno s policijo. Ena od žrtev je napisala, da se je pred srečanjem s člani komisije počutila zelo nelagodno, a da so bili zelo sočutni. "Zdaj čutim, da lahko vse to pustim za seboj po tem, ko mi je 25 let uničevalo življenje, čeprav še vedno ne bom zaupal policiji," piše v sporočilu.

"Spolne zlorabe se nadaljujejo"

"Spolne zlorabe otrok niso zgolj problem preteklosti," je po poročanju Reutersa dejal Peter McClellan, vodja komisije. "Spolne zlorabe otrok v ustanovah se nadaljuje še danes."

T. i. kraljevska komisija je v Avstraliji najmočnejša s strani vlade imenovana preiskovalna komisija, ki lahko tudi prisili ljudi v pričanje in predlaga pregon.

Komisija je ugotovila, da je okoli 1.100 ljudi vložilo pritožbe zaradi spolne zlorabe otrok zoper cerkev. V vojski so recimo zaradi kulture nasilja najstniškim nabornikom kremo za škornje mazali po genitalijah.

Komisija je ugotovila, da je bilo policiji posredovanih 2.500 obtožb, pri čemer so nekatere pripeljale do pregonov.

"Vse svoje življenje živim s to travmo. Otroci so nedolžni. Upam, da se bo ta Pandorina skinjica za vselej zaprla," je dejala ena od žrtev. Številne so izrazile upanje, da bo preiskava končala te zločine.

Komisija, ki se je v procesu dela več kot 8.000-krat srečala z žrtvami, bo predstavila svoje končno poročilo in predloge vladi v petek.

B. V.