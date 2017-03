Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avstralci se pripravljajo na prihod ciklona. Foto: Reuters VIDEO Naravna nesreča grozi sev... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstralija: Zaradi ciklona evakuirali več tisoč ljudi

Glede na napovedi pričakujejo tudi hujše poplave

27. marec 2017 ob 13:10

Townsville - MMC RTV SLO/STA

Zaradi prihajajočega ciklona četrte stopnje so na severu avstralske zvezne države Queensland evakuirali več tisoč ljudi, med drugim tudi turistične otoke Whitsunday.

Ciklon Debbie bo severovzhod države dosegel predvidoma v torek zjutraj po krajevnem času z močnejšim deževjem in vetrom s sunki do 240 kilometrov na uro. Iz predmestij Townsvilla so že evakuirali najmanj 3.500 ljudi, dodatnih 2.000 iz Bowna pa bodo predvidoma v ponedeljek, je dejala predsednica vlade v Queenslandu Annastacia Palaszczuk. Prebivalce je pozvala, naj sledijo navodilom glede evakuacije, saj da ni več veliko časa.

"Za tiste, ki so na poti ciklona Debbie, prosim, pazite nase in ostanite varni. Če ste dobili uradne pozive za evakuacijo, morate vi in vaša družina nemudoma oditi," je posvaril avstralski premier Malcolm Turnbull.

Policija je izdala posebno opozorilo pred nevihtnim valovanjem v okolici Whitsundaya, med drugim tudi za kraja Bowen in Airlie Beach. Če bo Debbie sovpadala z napovedanim visokim plimovanjem, bodo zaradi nevihtnega valovanja tudi hujše poplave. Vodja policije v Queenslandu Ian Stewart je sporočil, da je v prometni nesreči zaradi slabega vremena umrl turist. Ciklon Debbie je eden od najhujših v zadnjem času. Leta 2011 je območje zadel zadnji hujši ciklon Yasi.

