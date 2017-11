Avstralija zavrnila ponudbo Nove Zelandije za sprejetje 150 azilantov

Azilni center na otoku Manus zaprt, a azilanti ga ne želijo zapustiti

5. november 2017 ob 10:51

Canberra - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko je Avstralija konec oktobra zaprla azilni center na Papui Novi Gvineji, okoli 600 azilantov in prebežnikov tam živi brez hrane, tekoče vode in zdravil. Nova Zelandija se je ponudila, da bo sprejela 150 ljudi iz centra, a je Canberra ponudbo zavrnila.

Avstralija že vrsto let vodi sporno politiko, po kateri sistematično zavrača begunce in prosilce za azil, ki skušajo z ladjami doseči njeno obalo. Namesto tega jih v skladu z meddržavnimi sporazumi pošilja na otok Manus, ki pripada Papui Novi Gvineji, a je pod avstralsko upravo, in na otoček Nauru. Čeprav je ta priseljenska politika, imenovana "Suverene meje", na udaru hudih kritik tako doma kot v mednarodni skupnosti, kritični so tudi Združeni narodi, Avstralija vztraja, da se v državi ne bo naselil niti en begunec, zaprt na Manusu ali Nauruju.

Canberra je 31. oktobra sporočila, da azilni center zapira, potem ko je sodišče na Papui Novi Gvineji razsodilo, da je ta postavljen nezakonito. Takrat se je okoli 600 tam nastanjenih moških - večina ima status begunca - zabarikadiralo v stavbe znotraj centra, saj ga ne želijo zapustiti. Bojijo se namreč, da jih bodo premestili kam drugam na Papui Novi Gvineji ali na kakšen drug nerazvit in oddaljen otok. Poleg tega pravijo, da se bojijo tudi ropanja in nasilja domačinov na otoku. Avstralija pa je v azilnem centru zaprla tekočo vodo in stranišča, izklopila elektriko in vse druge storitve, tako da Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko prišlo do humanitarne krize. Azilanti so tako pred dnevi v zemljo skopali luknjo, da bi prišli do izvirov vode.

V soboto je v Sydneyju avstralski premier Malcolm Turnbull sprejel novo novozelandsko premierko Jacindo Ardern, ki je sogovorniku ponudila, da lahko Nova Zelandija sprejme na svoje ozemlje 150 azilantov in beguncev z otokov Manus in Nauru. "Ne moremo spregledati človeškega obraza krize, s katero se sooča Avstralija. Nova Zelandija ima srečo, da se je temu izognila, a vseeno želimo pomagati," je dejala Ardernova.

A Turnbull je ponudbo zavrnil. Avstralija namreč računa na uresničitev dogovora o izmenjavi beguncev, ki ga je Turnbull lani sklenil s takratnim ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Po tem dogovoru naj bi Avstralija 1.250 prosilcev za azil poslala v ZDA, Američani pa naj bi v deželo "tam spodaj" poslali prebežnike iz držav Srednje Amerike. "Sprva želimo uresničiti dogovor z Američani, nato pa bomo sklepali nove z drugimi državami," je odločitev pojasnil Turnbull.

Azilni center na otoku Manus je Avstralija odprla leta 2001, vmes pa je bil štiri leta zaprt. Canberra je leta 2013 Papui Novi Gvineji dala 300 milijonov evrov pomoči v zameno za to, da ohrani center na svojem ozemlju. A vrhovno sodišče Papue Nove Gvineje je aprila leta 2016 odločilo, da je center nezakonit, ker krši pravico do osebne svobode, ki je zapisana v ustavi države.

A. P. J.