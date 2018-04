Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sodnik je dejanje 24-letnice označil za 'odvratno' (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Avstralka v zapor, ker je zbirala donacije pod pretvezo, da ima raka

Krivdo je priznala

11. april 2018 ob 09:54

Melbourne - MMC RTV SLO

V Avstraliji so na tri mesece zaporne kazni obsodili 24-letnico, ki je zbirala dobrodelna sredstva pod pretvezo, da ima raka v zadnjem stadiju.

Hanna Dickenson se je staršem zlagala, da je zbolela za rakom in da ji lahko pomaga le zdravniška oskrba v tujini. Starši so prošnjo za donacije poslali vsem prijateljem in znancem in zbrali nekaj več kot 26.000 evrov za njeno zdravljenje in skrb, piše BBC. A nekemu darovalcu je postal primer sumljiv, ko je na Facebooku videl fotografije nasmejane mladenke, ki je denar zapravljala predvsem za potovanja in zabave.

Na sodišču je Dickensonova priznala krivdo pridobitve premoženja s prevaro. Njena odvetnica je vztrajala, da si dekle ne zasluži kazni, saj jo je primer izučil, a sodnik je opozoril, da je bilo njeno dejanje "odvratno", saj je zlorabila zaupanje ljudi.

A. P. J.