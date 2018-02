Avstralski policist odstopil zaradi neprimernih komentarjev na družbenih omrežjih

Za pisanje spornih komentarjev uporabljal lažno ime

27. februar 2018 ob 18:17

Melbourne - MMC RTV SLO

Pomočnik komisarja in vodja policijskega odbora za strokovne standarde v zvezni državi Victoria je podal svoj odstop, saj so mu dokazali pisanje rasističnih in seksističnih komentarjev na družbenih omrežjih iz lažnih profilov.

Pomočnik komisarja Brett Guerin, ki je bil tudi vodja policijskega odbora za strokovne standarde, je na kanalu YouTube pod lažnim imenom Vernon Demerest v komentarjih žalil svoje nekdanje sodelavce. Državna protikorupcijska komisija je ugotovila, da je pisal "surove in grobe" komentarje na račun svojih sodelavcev, med drugim tudi o nekdanji komisarki Christine Nixon, poroča The Guardian.

Policija je po preiskavi komisije Guerinu pred enim tednom naročila, naj poda svoj odstop, kar je tudi storil. "Jezik, ki sem ga uporabil, je bil popolnoma neprimeren in sramoten. Lahko razumem ljudi, ki se sprašujejo, kaj za vraga ta tip počenja," je dejal Guerin in se sodelavcem opravičil za svoje zapise.

Prav tako je pisal seksistične in rasistične komentarje pod posnetki športnih tekem, ugotavlja komisija. "Državna himna ne sme nikoli biti improvizirana. Vedno jo mora peti moški. Bariton, v spremljavi glasbene zasedbe. Brez argumentov, brez mnenj. Čisto dejstvo," je med drugim zapisal v enem od komentarjev na posnetke športnih tekem.

Časopis Fairfax Media je poročal, da je policist napisal več seksističnih komentarjev o igranju ragbija in kriketa. V enem izmed zapisov je Somalijo in Argentino označil za neumni državi iz tretjega sveta.

Lik iz filma za zakritje povezave s policijo

Vernon Demerest je sicer lik iz filma Airport (Letališče) iz leta 1970, v katerem istoimenski pilot poskuša pomiriti potnike, ko izvedo, da je na letalu bomba. "Če bi uporabil svoje pravo ime, bi komentarje povezali s policijo," je v zagovor dejal Guerin.

Vodja policije je zatrdil, da komentarji Guerina ne odražajo stališč policije. "Gre za vedenje, ki je daleč pod ravnijo pričakovanja za policijo Victorie," je dejal glavni policijski komisar Graham Ashton, poroča BBC.

J. R.