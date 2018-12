Avstralsko sodišče razveljavilo obsodbo nadškofa za prikrivanje spolnih zlorab

Tožilstvo se bo na odločitev sodišča pritožilo

6. december 2018 ob 11:57,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 13:37

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Avstralsko pravosodje je razveljavilo obsodbo nekdanjega nadškofa Philipa Wilsona, ki so ga maja zaradi prikrivanja dejanj pedofilskega duhovnika obsodili na leto dni zapora.

Oseminšestdeset let starega nekdanjega nadškofa Adelajde Philipa Wilsona so okrivili prikrivanja zlorab, ki jih je v 70. letih prejšnjega stoletja v Novem Južnem Walesu nad ministranti zagrešil zloglasni pedofilski duhovnik Jim Fletcher. Fletcher je bil leta 2004 obsojen, dve leti pozneje pa je v zaporu umrl.

Na obsodbo se je Wilson pritožil, sodnik na okrožnem sodišču v Newcastlu Roy Ellis pa je pritožbi ugodil: "Nobenega pravega temelja ni, na katerega bi se lahko oprl in zavrnil dokaze pritožnika," je dejal sodnik. Pri tem je opozoril na neskladnosti v pričanju ene izmed žrtev zlorab o domnevnem pogovoru, ki naj bi ga imela z Wilsonom glede Fletcherjeve pedofilije, in poudaril, "da sodišče ni moglo brez vsakega dvoma zaključiti, da je ta pogovor sploh potekal".

Žrtev pedofilije: Odločitev sodišča je sramota

Nekdanjega nadškofa Adelajde Philipa Wilson, ki so mu diagnosticirali zgodnji stadij Alzheimerjeve bolezni, ni bilo na sodišču, kjer so bile žrtve pedofilskega duhovnika Fletcherja. Eden izmed njegovih nekdanjih ministrantov je odločitev sodnika Ellisa označil za "sranje" in sramoto.

Medtem ko je predstavnik nadškofije v Adelajdi Philip Marshall odločitev sodišča pozdravil in sporočil, da bo Cerkev proučila njene posledice, je tožilstvo že napovedalo pritožbo. Vrh Katoliške cerkve v Avstraliji je oktobra obljubil, da se sramotna preteklost zlorab otrok in prikrivanj ne bo nikoli več ponovila.

Nekdanji nadškof obtožbe zanika

Sodišče se pri svoji odločitvi ni osredinilo na vprašanje, ali je Jim Fletcher zlorabljal otroke, temveč, ali je Philip Wilson, ki je bil takrat tudi sam duhovnik, za zlorabe vedel. Wilson, ki je leta 2001 postal nadškof Adelajde, je obtožbe na svoj račun ves čas zanikal in je sprva tudi zavračal odstop. Odstopil je šele julija, dva meseca po sodbi, ko je nekdanji avstralski premier Malcolm Turnbull pozval Vatikan, naj ga odstavi.

Najmanj 15.000 zlorabljenih otrok

Avstralijo bremenijo desetletja spolnih zlorab otrok, do katerih je prihajalo v cerkvah in drugih institucijah. Avstralski premier Scott Morrison se je oktobra opravičil, saj oblasti niso zaščitile na tisoče žrtev institucionalnega zlorabljanja. S tem se je odzval na posebno kraljevo komisijo, ki je po nalogu vlade pet let preiskovala navedbe o zlorabah otrok v različnih ustanovah po državi. Na komisijo se je obrnilo več kot 15.000 preživelih, ki so podrobno poročali o zlorabah v cerkvah, sirotišnicah, športnih klubih in šolah.

K. Št.