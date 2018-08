Avstrija bo prosilcem za azil onemogočila vajeništvo

Program vajeništva za prosilce je bil namenjen integraciji

28. avgust 2018 ob 09:49

Dunaj - MMC RTV SLO

Avstrijska vlada bo prosilcem za azil onemogočila pripravništva in udeleževanje v tečajih vajeništva do konca obravnave njihovih prošenj ter jih ponudila drugim tujcem v državi.

Vlada je v ponedeljak predstavila nov osnutek zakonodaje, s katerim nameravajo zapolniti prosta mesta za pripravnike in vajence. Prosta mesta bodo v skladu z novo zakonodajo ponudili delavcem iz tretjih držav, vendar ne prosilcem za azil, poroča Deutsche Welle.

Nova zakonodaja bo spremenila zakonodajo prejšnje vlade socialdemokratov, s katero so s spodbujanjem pripravništva prosilcev želeli zagotoviti njihovo integracijo.

Vlada pod vodstvom Christiana Kurza je že omejila pomoč prebežnikom in zmanjšala financiranje večim integracijskim ukrepom, kot so učne ure nemščine. Notranji minister Herbert Kickl iz vrst proti priseljencem uperjenih svobodnjakov (FPÖ) je dal vedeti, da je deportacija zavrnjenih prosilcev prioriteta ministrstva.

Trenutno v Avstriji zaposlitev išče okoli 8.600 beguncev, mlajših od 25 let - med njimi je tudi 1.300 takšnih, ki iščejo pripravništvo - kažejo vladni podatki.

Gospodarska ministrica Margarete Schramböck je zagotovila, da bodo okoli tisoč prebežnikom, trenutno udeleženim v programih, omogočili dokončanje pripravništva. Stranka Zelenih medtem poudarja, da polovici nato tako ali tako grozi deportacija.

UNHCR in opozicija svarita vlado

Nov vladni ukrep so kritizirali pri Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce (UNHCR), kjer so opozorili, da za mnoge prebežnike to pomeni leta posedanja, brez da bi se naučili česa v državi, v kateri zaprošajo za azil.

Ukrep je kritizirala tudi opoziciji. Vodja socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern je dejal, da je omejevanje zaposlitvenih možnosti prosilcem za azil in ponujanje teh drugim tujcem "zmotno in zlonamerno". Opozoril je, da nove regulacije še poglabljajo težave, za katere vlada trdi, da jih rešuje.

