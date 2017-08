Avstrija dodatno poostrila nadzor na meji zaradi nezakonitih prehodov

Dunaj zaznava večje število nezakonitih prehodov meje

9. avgust 2017 ob 19:07

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je ukazal dodatno poostritev nadzora na obmejnih območjih, da bi preprečili nezakonite migracije.

Bolj intenzivno in osredotočeno bodo med drugim nadzorovali mejne prehode s Slovenijo in Madžarsko ter nadzorne točke ob meji s Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in Italijo. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA bo v okviru novega ukrepa predvidena tudi okrepljena pomoč vojakov.

Sobotka je pojasnil, da ga je generalni direktorat za javno varnost obvestil, da so v preteklih dneh v okviru kontrol na obmejnih območjih pridržali povečano število večjih skupin prebežnikov, ki so začeli uporabljati druge poti kot do sedaj.

"Generalni direktorat za javno varnost me je obvestil, da so na obmejnih območjih prijeli povečano število večjih skupin nezakonitih migrantov, ki so uporabljali manj pogoste prehode. Da bi dobili boljši pregled nad novim stanjem in da bi še naprej zmanjševali število nezakonitih prečkanj meje, bomo za nedoločen čas izvajali obsežnejši nadzor, osredotočen na ključne točke," je sporočil minister.

Sobotka je konkretno ukazal okrepljen, osredotočen in povečan nadzor, ki bo med drugim izveden v okviru izravnalnih ukrepov na obmejnih območjih. Nov ukrep bodo izvajali na mejnih prehodih na meji s Slovenijo in Madžarsko ter na nadzornih točkah v bližini mej s Slovaško, Madžarsko, Slovenijo in Italijo. Pri slednjem se bodo osredotočili predvsem na iskanje tihotapcev ljudi. Okrepili pa bodo tudi nadzor tovornih vlakov na tranzitni poti med Italijo in Nemčijo, torej pri prelazu Brenner.

Največ prosilcev med Sirci

V Avstriji je letos do julija za azil zaprosilo 14.627 ljudi, kar je po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva skoraj enkrat manj v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so prejeli 28.793 prošenj.

Julija je za azil zaprosilo 2.137 migrantov, od tega jih je bilo največ iz Sirije - 675. Sledijo Afganistanci in Pakistanci, veliko pa je bilo tudi prosilcev iz Rusije, in sicer 119. V primerjavi z lanskim julijem je letos v Avstriji za azil zaprosilo 31,6 odstotka manj ljudi.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so azil odobrili 12.897 prosilcem, zavrnili pa so ga v 8263 primerih. Najboljše možnosti za odobritev azila imajo še vedno Sirci. Kar 91 odstotkom prosilcev za azil iz Sirije so namreč odobrili prošnjo. Irancem odobrijo 62 odstotkov prošenj, Afganistancem pa 40 odstotkov.

