Avstrija napoveduje uvedbo nadzora na meji z Italijo

V Budimpešti srečanje Višegrajske četverice in Al Sisija

4. julij 2017 ob 13:03,

zadnji poseg: 4. julij 2017 ob 13:32

Dunaj, Budimpešta - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Avstrija bi lahko zaradi povečanja števila beguncev kmalu uvedla nadzor na meji z Italijo, je potrdil obrambni minister Hans Peter Doskozil. Pri nadzoru meje bo po potrebi pomagala tudi vojska.

Avstrijski obrambni minister je v pogovoru za avstrijski časopis Kronen Zeitung izrazil pričakovanje, da bo Avstrija zaradi povečanja števila beguncev kmalu uvedla nadzor na meji z Italijo. Pri nadzoru meje naj bi, če bi število prihajajočih beguncev v Italijo naraščalo, pomagala tudi avstrijska vojska.

Za sodelovanje pri nadzoru meje je po Doskozilovih besedah v pripravljenosti 750 avstrijskih vojakov, 450 naj bi jih poslali iz Tirolske, druge iz avstrijske Koroške. Če bo treba, naj bi bili v celoti operativno sposobni v treh dneh, je še dejal avstrijski obrambni minister.

Avstrijsko obrambno ministrstvo je ob koncu tedna na Tirolsko že poslalo težko vojaško opremo, med njimi štiri oklepna vozila za zaprtje cest na območju mejnega prehoda na gorskem prelazu Brenner.

Italija na pogovor povabila veleposlanika

Italijansko zunanje ministrstvo je zaradi napotitve vojaštva na mejni prehod Brenner na pogovor povabilo avstrijskega veleposlanika v Rimu Reneja Pollitzerja. Italija je že lani opozorila, da bi nadzor na meji kršil evropsko zakonodajo o svobodi gibanja.

Srečanje Višegrajske skupine

Medtem so se v Budimpešti zbrali predsedniki vlad tako imenovane Višegrajske četverice. Razpravljali bodo o razmerah na Bližnjem vzhodu in v severnem delu Afrike, ki pomembno vplivajo tudi na vprašanje migracij in terorizma. Premierjem Madžarske, Slovaške, Češke in Poljske se bo popoldne na zasedanju pridružil še predsednik Egipta Abdel Fatah Al Sisi.

Po poročanju egiptovskega spletnega portala Daily News Egypt naj bi se Al Sisi glede dvostranskih odnosov sestal s premierjem Madžarske Viktorjem Orbanom.

J. R.