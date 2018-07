Avstrija pripravlja ukrepe za nadzor na meji s Slovenijo in Italijo

Nemška koalicija se mora pred končnim dogovor uskladiti še s socialdemokrati

3. julij 2018 ob 10:18,

zadnji poseg: 3. julij 2018 ob 14:07

Dunaj,Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po doseženem dogovoru v nemški koaliciji o vzpostavitvi tranzitnih centrov na nemško-avstrijski meji avstrijska vlada že pripravlja ukrepe za nadzor svoje južne meje s Slovenijo in Italijo.

Nemška Krščansko-demokratska unija (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU) sta se v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi tranzitnih centrov ob nemško-avstrijski meji, iz katerih bodo prosilce za azil, ki so bili registrirani že v drugih članicah EU-ja, vračali v te države.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozdravil dogovor nemške koalicije in dejal, da je v skladu z evropsko zakonodajo. "Dogovora sicer še nisem pogledal podrobneje, na prvi pogled pa je videti, da je v skladu z zakonodajo," je dejal.



Dogovor naj bi predvideval, da bodo deportacije izvajali ob soglasju teh držav, na primer na podlagi administrativnih dogovorov. Če jim takih dogovorov ne bi uspelo doseči, bodo prebežnike kljub temu deportirali, in sicer v Avstrijo. Avstrija zato že pripravlja posebne ukrepe za nadzor meje.

Vodja CSU-ja Horst Seehofer je poudaril, da ne bodo "zapirali ljudi". "Če bodo v dvomu, se bodo lahko svobodno vrnili v Avstrijo, vendar jih mi ne bomo sprejeli," je povedal na dopoldanskem srečanju poslanskih skupin Unije in SPD-ja. Prepričan je, da bodo tranzitni centri zagotovili učinkovitejše azilne postopke, saj bodo v centrih uslužbenci uradov za azil, ki bodo obravnavali prošnje, kot tudi predstavniki sodnih oblasti, ki bodo obravnavali morebitne pritožbe.

Italija pozdravlja ostrejši nadzor

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je morebiten ostrejši nadzor ocenil kot pozitivno novico za Rim. Dejal je, da več prebežnikov iz Avstrije nezakonito vstopi v Italijo kot obratno. "Že z jutrišnjim dnem bi bil pripravljen znova uvesti nadzor na Brennerju (mejnem prehodu z Avstrijo), saj bi imeli mi od tega zgolj koristi," je dejal.

Avstrija v pripravljenosti

"Strinjanje CDU-ja in CSU-ja pomeni, da namerava Nemčija proti prihodu prebežnikov uveljaviti nacionalne ukrepe. Če bo to potrdila celotna vlada, bomo prisiljeni sprejeti ukrepe za preprečitev škode za Avstrijo in njene ljudi," so v skupni izjavi zapisali avstrijski kancler Sebastian Kurz, podkancler Heinz-Christian Strache in notranji minister Herbert Kickl. "Avstrijska vlada je pripravljena sprejeti ukrepe za zaščito naših južnih meja," predvsem meje s Slovenijo in Italijo, so navedli in dodali, da pričakujejo hitro razjasnitev nemškega stališča.

Nemška kanclerka Angela Merkel je dogovor ocenila kot dober kompromis, z njim pa je bil "zelo zadovoljen" tudi notranji minister Horst Seehofer, ki je Merklovi pred tem grozil z odstopom. V Evropski komisiji še niso želeli komentirati niti dogovora CDU-ja in CSU-ja niti avstrijske napovedi o zaščiti avstrijskih južnih meja. Kot so pojasnili, se namreč še nič ni zgodilo.

Uskladitev koalicijskih partnerjev

CDU in CSU se morata zdaj uskladiti še s koalicijskim socialdemokrati (SPD). Njihova vodja Andrea Nahles je po srečanju dejala, da številna vprašanja ostajajo odprta: "Vzeli si bomo čas, ki ga potrebujemo za odločitev." Del SPD-ja je sicer do dogovora kritičen. "SPD je izrazil odločno nasprotovanje zaprtim centrom," je povedal vodja podmladka te stranke Kevin Kühnert. "Pri tem je vseeno, ali so v Severni Afriki, na zunanji meji EU-ja ali v Passauu," je dodal. Vodja delovne skupine SPD-ja za migracije Aziz Bozkurt pa je povedal, da tranzitni centri niso omenjeni v koalicijski pogodbi.

Kritični so tudi v opoziciji, kjer trdijo predvsem, da gre za star predlog. "CDU in CSU sta na plan privlekla predlog iz leta 2015 in ga prodala kot dogovor," je povedal vodja Zelenih Robert Habeck. Po mnenju skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) pa ni mogoče govoriti o preobratu v azilni politiki, kot trdijo v CSU-ju. Vodja AfD Jörg Meuthen je poudaril, da bo težko izgnati prosilce za azil, ko bodo enkrat prestopili nemško mejo. "Tudi vzpostavitev tranzitnih centrov ne bo rešila tega problema."

K. Št.