Avstrija prvič prepovedala ustaške simbole v Pliberku

Organizatorji udeležence pozvali k spoštovanju zakonov

12. maj 2018 ob 08:47

Pliberk - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na Libuškem polju pri Pliberku bo potekala žalna slovesnost za hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev, deželna vlada na avstrijskem Koroškem pa je prvič prepovedala kakršno koli izkazovanje privrženosti ustaškemu gibanju.

Zbrani pri Pliberku zaznamujejo dogodke 15. maja 1945, ko so pripadniki zavezniških sil jugoslovanskim partizanom predali približno 95.000 poraženih hrvaških vojakov, ustašev, domobrancev in civilistov.

Žalna slovesnost za več desettisočimi pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH), a tudi civilisti, v Pliberku poteka od leta 1952. Organizator dogodka je Častni pliberški vod s sedežem v Zagrebu, pokrovitelj dogodka pa hrvaški sabor.

Na tradicionalnih shodih privržencev skrajne desnice so razširjeni simboli ustaškega gibanja, kot so zastave ali uniforme, prvič doslej pa je deželna vlada na avstrijskem Koroškem kakršno koli izkazovanje privrženosti ustaškemu gibanju prepovedala.

Kot je za Radio Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš, je koroški deželni glavar Peter Kaiser nekaj tednov pred prireditvijo avstrijsko zvezno vlado pozval, naj prireditev na Libuškem polju pri Pliberku prepove ali pa vsaj močno zaostri nadzor nad tamkajšnjim dogajanjem. Prizorišče bo nadziralo 288 policistov, oblasti pa so opozorile, da bodo ostro kaznovale vse, ki bodo kršili avstrijske zakone.

Prepovedane ustaške zastave, uniforme, slogani

Dovoljene ne bodo nobene zastave razen uradnih državnih hrvaških in avstrijskih. Prepovedano bo tudi nošenje kakršnih koli spornih uniform in simbolov ali pa širjenje sporočil s politično vsebino. Stregli bodo samo vodo. Kršitelje bodo kaznovali s takojšnjim izgonom iz Avstrije in večletno prepovedjo vstopa v državo.

Organizatorji, ki tudi letos pričakujejo več tisoč ljudi, so udeležence opozorili, naj spoštujejo avstrijske zakone.

Medtem je nekaj kilometrov stran napovedan antifašistični protest Iniciative proti ustaškim in nacističnim srečanjem na Koroškem, na katerem pričakujejo okoli 400 udeležencev.

B. V.