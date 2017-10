Avstrija: V predvolilnem soočenju Kurz in Kern izmenjevala obtožbe

Kako se bo odrezala skrajna desnica?

9. oktober 2017 ob 13:54

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Voditelja glavnih avstrijskih strank Sebastian Kurz (ÖVP) in Christian Kern (SPÖ) sta v televizijskem predvolilnem soočenju izmenjevala medsebojne obtožbe glede odgovornosti za afero "umazana kampanja".

Kurz, 31-letni vodja Avstrijske ljudske stranke (ÖVP), je v oddaji Kerna in njegove socialdemokrate (SPÖ) spet obtožil, da so pomagali širiti antisemitske in ksenofobne "lažne novice" o njem. Tekmeca je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA obtožil, da je s tem "zastrupil" avstrijsko politiko.

Za vzpostavitvijo dveh lažnih strani na družbenem omrežju Facebook naj bi namreč stal bivši Kernov svetovalec, kontroverzni izraelski spin doktor Tal Silberstein. Kern sicer zanika vsakršno odgovornost za ta škandal, vendar je to močno škodovalo ugledu stranke, ki se ji tudi zaradi te afere obeta precejšen udarec na nedeljskih parlamentarnih volitvah in najverjetneje šele tretje mesto za ÖVP-jem in FPÖ-jem.

Kern je na soočenju trdil, da so v ÖVP-ju skušali podkupiti člane Silbersteinove ekipe, da bi jim posredovali informacije o svojih dejavnostih. "Ne igrajte žrtvenega jagnjeta. Z vami sem delal 15 mesecev," je dejal Kern, ki je kanclerski položaj prevzel maja lani.

Stranki se medsebojno tožita

Obe stranki, ki sta sestavljali vlado, dokler se ni ÖVP spomladi letos odločil za odhod iz koalicije, sta zaradi te afere, ki naj bi najbolj koristila njunim konkurentom - skrajno desnim svobodnjakom (FPÖ) - sprožili tožbi druga proti drugi.

Kurz s skrajno desnico bolj prijateljsko

Kurz se je po Kernu v nedeljo soočil tudi z vodjo FPÖ-ja Heinz-Christianom Strachejem, ki pa je, kot ocenjuje APA, potekal precej bolj mirno in prijateljsko. Tudi vsebinsko sta se oba precej strinjala - od tega, da bo treba znižati davčne obremenitve, do zaostrovanja politike priseljevanja. Izrekla sta se tudi proti nadaljnji centralizaciji EU-ja.

Kurz v Stracheju vse bolj vidi glavnega konkurenta za kanclerski položaj, po drugi strani pa tudi kot potencialnega partnerja v vladi. Vendar je njega in FPÖ opozoril, da bo pogoj za sodelovanje le proevropska vlada, z idejo t. i. "Öxita", odhoda Avstrije iz EU-ja, pa da se ne namerava spogledovati.

Proti Kernu Kurz bolje, proti Stracheju slabše

Glede na kratko anketo, ki so jo opravili po soočenjih, se je v dvoboju Kern-Kurz bolje odrezal drugi. Kurz je namreč prepričal 47 odstotkov vprašanih, Kern pa 38 odstotkov.

Na soočenju s Strachejem pa je Kurz glede na anketo pustil slabši vtis. Prepričal je 36 odstotkov vprašanih, medtem ko jih je Stracheja za zmagovalca označilo 43 odstotkov. V anketi je sodelovalo 500 ljudi.

B. V.