Avstrijska koalicija le dosegla soglasje glede reform

Stranki si prizadevata pridobiti nazaj volivce, ki sta jih v zadnjih letih izgubili.

30. januar 2017 ob 10:30

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Avstrijska koalicija, ki jo sestavljata socialdemokratska (SPÖ) in ljudska stranka (ÖVP), je po petih dneh pogajanj dosegla dogovor glede reformnega programa in tako končala politično krizo.

Glavni cilji reformnega programa so ustvarjanje novih delovnih mest, gospodarska rast, izobraževanje in reševanje vprašanja varnosti. Med drugim program predvideva 1500 evrov minimalne plače, odstranitev birokratskih ovir za podjetnike ter davčne olajšave. Avstrijska vlada se namreč sooča z velikim padcem podpore zaradi visokih davkov in birokracije, zaradi katere je država postala manj privlačna za investicije. Poleg tega se Avstrija bori z naraščanjem brezposelnosti.

Avstrijski kancler Christian Kern, sicer tudi vodja socialdemokratske stranke, je po neuradni sklenitvi dogovora povedal, da bi morebiten neuspeh prinesel konec avstrijske centristične koalicije. Dodal je, da je uspešen dogovor med strankama še toliko bolj pomemben v luči siceršnje nevarnosti vzpona skrajnodesničarske svobodnjaške stranke (FPÖ), ki vodi po javnomnenjskih raziskavah. Naslednje parlamentarne volitve se Avstriji obetajo čez približno leto in pol. Uradno bodo dogovor potrdili danes popoldne.

