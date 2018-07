Avstrijski predlog: V Frontexu tudi vojaki

Kickl: Na ozemlju EU-ja brez prošenj za azil

10. julij 2018 ob 18:11

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijska vlada, ki bo do konca leta predsedovala Svetu Evropske unije, je predlagala, da bi evropsko agencijo za zunanje meje Frontex okrepili pripadniki evropskih nacionalnih vojsk.

Avstrijski minister za obrambo Mario Kunasek in notranji minister Herbert Kickl sta predstavila načrt, kako bi lahko vojske sodelovale pri zajezitvi migracij. Med drugim bi pripadniki vojsk posameznih držav okrepili Frontex, dokler ta ne bi imel 10.000 lastnih pripadnikov.

Evropska komisija bo predloge za krepitev zaščite zunanje meje, ki naj bi vključevali kadrovsko krepitev Frontexa na 10.000 pripadnikov že do leta 2020, sicer predstavila septembra. Sprva so nameravali Frontex okrepiti do leta 2027.

Avstrijski načrt predvideva tudi pošiljanje evropskih vojakov v tujino, denimo na sever Afrike. Načrt bo Kunasek konec avgusta na neuradnem zasedanju predstavil tudi ministrskim kolegom iz držav članic Unije.

Kickl, ki tako kot Kunasek prihaja iz vrst svobodnjakov (FPÖ), je ob tem poudaril, da EU na svojem ozemlju ne bi smel več sprejemati prošenj za azil. Tega ne bi smel početi niti v centrih za izkrcanje prebežnikov zunaj Unije, o vzpostavitvi katerih so se evropski voditelji dogovorili konec junija na vrhu povezave.

Predlagal je, da bi morali prošnje vlagati na kriznih območjih oziroma v njihovi bližini, pri čemer ni pojasnil, kako bi to izvajali. Takšna politika je po njegovih besedah potrebna, da bi končali nečloveško tihotapljenje ljudi, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

