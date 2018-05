Ameriški zunanji minister v Severni Koreji pripravlja srečanje Kim-Trump

9. maj 2018 ob 11:59

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Novi ameriški zunanji minister Mike Pompeo je prispel v Severno Korejo, da bi pripravil vse potrebno za načrtovano srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Kot poroča ameriška televizija CNN, je minister med poletom v Pjongjang izrazil upanje, da mu bo uspelo vzpostaviti okvir za uspešen vrh obeh predsednikov. Dejal je še, da se bo sešel z "najvišjimi predstavniki Severne Koreje", ni pa izdal, ali se namerava srečati tudi s Kimom. Kraj in datum srečanja med voditeljema sicer še nista znana.

To je drugi Pompeov obisk v Severni Koreji v nekaj več kot mesecu dni, prvič je tja odpotoval še kot vodja obveščevalne agencije Cia.

V ZDA pričakujejo, da se bo Pompeo vrnil s tremi ameriškimi državljani, zaprtimi v Severni Koreji. "Mislim, da bi bila pomembna gesta, če bi se odločili to storiti," je dejal Pompeo in poudaril, da se bo zavzemal za njihovo izpustitev. Tudi Južna Koreja je izrazila pričakovanje, da bo Severna Koreja Pompeu izročila te tri zapornike.

Kim Dong-chul, ameriški pastor južnokorejskega porekla, je v Severni Koreji v pridržanju od leta 2015, ko so ga aretirali zaradi obtožbe vohunjenja. Leta 2016 je bil obsojen na deset let težkega dela. Kim Hak-song in Kim Sang-duk pa sta delala na Univerzi za znanost in tehnologijo v Pjongjangu, ki jo finančno podpirajo evangeličani, prijeli pa so ju lani zaradi suma "sovražnih dejanj do države".

Ameriški zunanji minister je pred obiskom tudi dal vedeti, da ZDA pri sporu glede severnokorejskega jedrskega programa ne želijo ponoviti napak iz preteklosti. Zato bodo sankcije proti Severni Koreji umaknile šele, ko bo dosežen cilj denuklearizacije.

Bolton: Umik od iranskega sporazuma ne škodi

Medtem je Trumpov svetovalec za državno varnost John Bolton dejal, da umik ZDA iz jedrskega sporazuma z Iranom ne bo iztiril vzporednih prizadevanj za prekinitev severnokorejskega jedrskega programa. Kritiki Trumpove poteze so namreč opozarjali, da bo umik od sporazuma po le dveh letih od njegove uveljavitve spodkopal ameriško verodostojnost pred ključnim vrhom Kim-Trump.

Iranski predsednik je zaradi Trumpove torkove poteze ameriškega predsednika že obtožil, da "ni zvest mednarodnim zavezam". A kot poroča Independent, Bolton pravi, da odstop od sporazuma z Iranom pravzaprav krepi ameriški položaj, saj sporoča, da ZDA ne bodo sprejele "nezadostnih dogovorov".

Bolton velja za t. i. jastreba. Bil je goreč zagovornik ameriškega nezakonitega napada na Irak leta 2003, zagovarjal pa je tudi t. i. preventivne napade na Iran in Severno Korejo.

B. V.