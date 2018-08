Avstralska cerkev bo ohranila zaupnost spovedi

Nič več prekrivanj zlorab

31. avgust 2018 ob 19:38

Sydney - MMC RTV SLO

Avstralska Katoliška cerkev je formalno zavrnila priporočilo preiskovalne komisije vlade, naj duhovniki pristojnim organom prijavijo primere spolnih zlorab mladoletnih, za katere so slišali med spovedjo.

"Edino priporočilo, ki ga ne moremo sprejeti, je povezano z odpravo zaupnosti spovedi," je po poročanju BBC-ja povedal predsednik avstralske škofovske konference Mark Coleridge. Pojasnil je, da bi bilo to "v nasprotju z našo vero in škodljivo za versko svobodo". "Zavezani smo k varovanju otrok in ranljivih ljudi, medtem ko ohranjamo zaupnost spovedi," je dodal.

Avstralska vlada je leta 2012 ustanovila posebno komisijo z nalogo, da razišče institucionalne odzive na spolne zlorabe otrok. Šestčlanska komisija je po petih letih preiskave konec decembra lani objavila nacionalno poročilo o spolnih zlorabah otrok. Poročilo ugotavlja, da so avstralske institucije izdale zaupanje otrok v njihovi oskrbi, saj so dopustile, da jih je bilo več deset tisoč zlorabljenih.

Ob tem je Coleridge zatrdil, da se "sramotna" zgodovina spolnih zlorab otrok v cerkvenih institucijah in njihova prikrivanja ne bodo ponovila. "Veliko škofov ni poslušalo, ni verjelo in ni ukrepalo," je dejal in pristavil, da so ti "neuspehi" omogočili nadaljnje zlorabe, ki so imele tragične in včasih usodne posledice: "Škofi in vodje verskih redov danes obljubljamo: nikoli več."

Kot je za TV Slovenija poročal Janko Petrovec, gre po mnenju profesorja kanonskega prava Edoarda Baura pri spovedi za dejanje vere in zakramenta: skesanec se spoveduje neposredno Bogu. Duhovnik je tu zgolj posrednik. "Kadar spovednik izve za zločin – kot je tudi pedofilija –, pri tem ne gre za človeško vedenje. Kot duhovnik verjame, da ta podatek pripada Bogu in ne njemu. Zato ga nikoli ne sme nikomur prenesti. Če bi prekršil spovedno molčečnost, to dejanje ne bi bilo samo nepravično do skesanca, ampak bi bilo hkrati dejanje proti duhovnikovi veri," je dejal Baura.

Uradni Vatikan se je znašel pod novim plazom obtožb na račun pedofilije, zato tudi o avstralskem vprašanju spovedne molčečnosti molči. Je pa Hans Zollner, član papeške komisije za zaščito mladoletnih, povedal: "Kako naj poznam ime človeka, ki se mi spoveduje? V 23 letih duhovništva se mi še ni zgodilo, da bi se mi spovedal pedofil."

T. J.