Avstralska odločitev za izgon "zaradi nepremišljenega in načrtnega ravnanja Rusije"

Islandija prekinila dialog z ruskimi oblastmi

27. marec 2018 ob 09:56

Sydney - MMC RTV SLO

Številnim evropskim državam, ZDA in drugim britanskim zaveznicam se je z izgonom ruskih diplomatov v odgovor na napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji pridružila še Avstralija.

Pred tem je v ponedeljek v usklajenem ukrepanju izgon skupno več kot 100 ruskih diplomatov napovedalo več kot 20 držav. Avstralska vlada se je odločila za izgon dveh diplomatov, ki naj bi bila "neprijavljena obveščevalna uradnika". Državo morata zapustiti v sedmih dneh.

Medtem je Islandija napovedala prekinitev dialoga na visoki ravni z ruskimi oblastmi. To otoško državo na severu Atlantskega oceana junija čaka prvi nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bo gostila Rusija. Islandsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so sprejeli odločitev za diplomatski bojkot tekmovanja. Tudi Velika Britanija je prejšnji mesec dejala, da na svetovno prvenstvo ne bo poslala ministrov ali članov kraljeve družine.



Po besedah avstralskega premierja Malcolma Turnbulla je bil "predrzni napad v Salisburyju napad na vse nas". Za izgon ruskih diplomatov se je Avstralija odločila zaradi "šokantnega napada, ki je ogrozil nešteto pripadnikov skupnosti". Po mnenju Turnbulla je napad skladen z "vzorcem nepremišljenega in načrtnega ravnanja Rusije, ki je vse večja grožnja mednarodni skupnosti". "Takšnega napada ne more trpeti nobena suverena država," je dodal. Turnbull je ob podpori Veliki Britaniji in drugim državam v najobsežnejšem izgonu ruskih diplomatov navedel domnevna ruska vmešavanja v volitve in grožnje "suverenosti zaveznikov".

"Zato sprejemamo sklepe, kakršne je sprejelo več kot 20 držav po vsem svetu. Kljubujemo temu ruskemu brezzakonju in brezbrižnosti," je dejal Turnbull. Britanski zunanji minister Boris Johnson je že pred tem pohvalil "izreden mednarodni odziv" zaveznikov Londona. Kot je povedal v pogovoru za BBC, ima "svet dovolj" in se mora "rusko vedenje spremeniti". Hkrati je zavrnil trditev, da se je začela nova hladna vojna, in ob tem poudaril, da Velika Britanija nima nobenega spora z ruskim ljudstvom.

Moskva zanika obtožbe in napoveduje odgovor

Gre za najobsežnejši izgon ruskega diplomatskega osebja v zgodovini. V akciji sodeluje že več kot 20 držav, med njimi tudi 16 držav članic Evropske unije. Izgnanih je več kot sto ljudi. Leta 1986 je tedanji predsednik ZDA Ronald Reagan izgnal 80 ruskih diplomatov iz obdobja hladne vojne. Precedens zdajšnje akcije je tudi poteza administracije prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je leta 2016 izgnala 35 ruskih diplomatov kot odgovor na domnevno rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve. Moskva je obtožbe zanikala. Američani ocenjujejo, da ima Rusija okoli sto obveščevalnih uradnikov na diplomatskih predstavništvih po ZDA. Washington tudi ruske diplomate pri Združenih narodih opisuje kot obveščevalne operativce, ki opravljajo več kot le administrativna dela.

Pri izgonu ruskih diplomatov gre za odziv na napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v Salisburyju 4. marca, v katerega naj bi bila po navedbah britanskih obveščevalcev vpletena Moskva. Oba sta v kritičnem stanju in v komi. Rusija vsakršno vpletenost oziroma vlogo pri napadu na Skripala zanika. Izgon diplomatov je označila za provokativno potezo, ki ne bo ostala brez odziva.

