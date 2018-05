Indija: 16-letnico zažgali po pritožbi njene družine zaradi posilstva

Primeri posilstev odmevnejši po letu 2012

6. maj 2018 ob 09:17

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je v Indiji najmanj 15 moških ugrabilo 16-letnico in jo posililo, njeni starši pa so se potem pritožili vaškemu svetu, so dekle še živo zažgali. Policija je 14 moških že aretirala, glavni osumljenec pa je še na begu.

Moški so v četrtek ugrabili 16-letnico, ko so bili njeni starši na poroki, in jo posilili v bližnjem gozdu v zvezni državi Džarkand. Ko se je družina pritožila vaškemu svetu, je ta moškim v petek ukazal, da morajo plačati denarno kazen v višini 50.000 rupij (625 evrov) in narediti 100 trebušnjakov. Indijska zakonodaja za tovrsten zločin sicer predvideva dolge zaporne kazni.

Vaški svet sicer nima pravne teže, ima pa veliko avtoriteto na podeželju, kjer ljudem pomaga reševati spore, saj je pravni sistem pogosto počasen, drag in skorumpiran.

Kazen je moške razburila, zato so napadli starše dekleta, nato pa dekle pretepli in jo živo zažgali, je sporočila lokalna policija. Kot poroča Guardian, so v povezavi z napadom in umorom 14 moških aretirali, glavni osumljenec pa je še na begu.

Voditelj zvezne države Ragubar Das je dejal, da je zaradi "krutega incidenta" pretesen, in pozval k ostremu odzivu.

Posilstva vse bolj odmevajo

Gre za zadnji odmevni primer, povezan s spolnim nasiljem v Indiji, kjer so tovrstni primeri deležni večje pozornosti od leta 2012, ko je bila na avtobusu v Delhiju skupinsko posiljena mlada študentka. Primer je zaradi ogorčenja javnosti povzročil spremembo zakonodaje.

Leta 2016 so v Indiji prijavili okoli 40.000 posilstev, še več pa jih je verjetno ostalo neprijavljenih zaradi stigme, še piše AFP. V državi je bilo v zadnjem času več primerov, ko so moški, obtoženi napadov na mladoletna dekleta, poskušali izkoristiti svoje povezave z vladajočo stranko BJP, da bi se zaščitili pred pregonom.

Policija je tako aretirala BJP-jevega poslanca v parlamentu zvezne države Utar Pradeš, ki je skupaj z bratom obtožen, da je posilil 15-letnico. Primer je postal odmeven šele, ko se je dekle skušalo zažgati, njen oče pa je umrl v pridržanju. Družina si je več mesecev neuspešno prizadevala prijaviti primer policiji.

B. V.