Kambodža: Matere izpustili pod pogojem, da otrok ne bodo prodale

Vedno več povpraševanja po nadomestnem materinstvu iz Kitajske

6. december 2018 ob 14:27

Phnom Penh - MMC RTV SLO

Oblasti v Kambodži so iz humanitarnih razlogov na prostost izpustile 32 nadomestnih mater, obtoženih preprodaje otrok, ki jih bodo rodile za stranke na Kitajskem. Pogoj je bil, da otrok ne smejo prodati, temveč zanje skrbeti do polnoletnosti.

Kambodža je namreč leta 2016 sprejela zakon, s katerim je prepovedala nadomestno materinstvo – nadomestna mati je ženska, ki donosi otroka, za katerega niti ni nujno, da je njen biološki, in ga po porodu v zameno za plačilo odda staršem posvojiteljem.

Kot so sporočili s kamboškega državnega odbora za preprečevanje trgovanja z ljudmi, so ženske izpustili iz humanitarnih razlogov. "Otroke so hranile devet mesecev, preden se je zarodek razvil v človeka. Kako lahko torej otroka nekomu daš?" se sprašuje državna sekretarka na kamboškem notranjem ministrstvu Ču Bun Eng. Ob tem je dodala, da nadomestno materinstvo v Kambodži obravnavajo kot kaznivo dejanje: "Otroci so žrtve, ki jih prodajajo kot blago."

Če otroka prodajo, jim grozi zapor

Neimenovan uradnik je za BBC dejal, da so se ženske strinjale, da bodo skrbele za otroke do njihove polnoletnosti. Če bodo dogovor kršile, jim grozi 15 let zaporne kazni. Kot poroča BBC, so v zadevi aretirali še pet ljudi iz Kitajske, ki so obtoženi preprodaje ljudi.

Povpraševanje po tovrstnih storitvah je na jugovzhodnem delu Azije vedno več, še posebej iz Kitajske, kjer so preklicali politiko enega otroka.

K. Št.