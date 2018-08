Končan prvi krog srečanja korejskih družin, ločenih skoraj 70 let

S svojci na severu se želi srečati 57.000 Južnih Korejcev

22. avgust 2018 ob 11:08

Pjongjang,Seul - MMC RTV SLO, STA

V severnokorejskem letovišču na gori Kumgang so sklenili prvi krog srečanja korejskih družin, ki jih je pred skoraj 70 leti ločila korejska vojna. Okoli 90 družin je imelo sicer v treh dneh na voljo le okoli 12 ur, da so nadoknadile leta, ko so bile ločene.

Na goro je v prvem krogu v ponedeljek pripotovalo okoli 280 ljudi, danes pa so se morali posloviti, verjetno zadnjič v svojem življenju.

Od petka do nedelje bo letovišče gostilo drugi krog srečanja z malo manj kot 400 Korejci, od tega okoli 80 Severnih Korejcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Več kot polovica udeležencev je starejša od 80 let in so osebno doživeli ločitev pred skoraj 70 leti, ko se jim ni zdelo verjetno, da svojih sorodnikov ne bodo videli tako dolgo.

To je prvo takšno srečanje po treh letih. Za obnovitev teh srečanj sta se na vrhu aprila dogovorila južnokorejski predsednik Mun Dže In in severnokorejski vodja Kim Džong Un.

V vojni ločeno več milijonov ljudi

Med korejsko vojno med letoma 1950 in 1953, ki sicer uradno še ni končana, je bilo od svojih družin ločeno več milijonov ljudi. Večina jih je umrla, ne da bi se ponovno videli ali slišali s svojimi sorodniki na drugi strani meje. Čezmejna komunikacija med civilisti je namreč prepovedana.

Pri južnokorejskem Rdečem križu je trenutno vpisanih le še okoli 57.000 ljudi, ki se želijo srečati s svojimi severnokorejskimi svojci.

Program srečanja družin, ločenih zaradi vojne, so vzpostavili leta 2000 in sprva so jih organizirali na letni ravni, a so potem zaradi zaostrovanja odnosov postala vse redkejša.

B. V.