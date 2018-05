Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! V Melbournu se je pred kratkim začel sodni proces proti kardinalu Georgeu Pellu, ki je prav tako obtožen spolnih zlorab otrok. Foto: Reuters Sorodne novice Spolnih zlorab obtožen kardinal Pell pred sodišče Dodaj v

Lovec na pedofile dobil zadoščenje po skoraj 50 letih

Zaradi preiskave ostal brez službe in pokojnine

7. maj 2018 ob 16:33

Melbourne - MMC RTV SLO

Nekdanji avstralski detektiv Denis Ryan, ki je moral leta 1972 zapustiti policijo, ker je preiskoval duhovnika, osumljenega pedofilije, bo po skoraj pol stoletja dobil "kompenzacijo".

86-letnemu Ryanu je vlada avstralske zvezne države Victorie nakazala za zdaj še neznano vsoto denarja in se mu tako vsaj delno oddolžila za krivico, ko je bil odpuščen iz policije in zaradi tega ostal tudi brez pokojnine, poroča BBC.

Dobil je ukaz, naj ne preiskuje več

Ryan je kot detektiv v 70. letih prejšnjega stoletja preiskoval monsinjorja Johna Daya, ki je bil osumljen spolnih zlorab otrok. A tedanji nadrejeni na policiji so mu ukazali, naj primer opusti. Ryan je to potezo pripisal povezavi policije z avstralsko Cerkvijo. Poleg tega so Ryana zaradi preiskovanja duhovnika želeli premestiti v drugo mesto, a se zaradi družinskih razlogov ni želel preseliti, zato je dal odpoved. Izguba službe je pozneje privedla tudi do ločitve in številnih s tem povezanih travm.

Day se zaradi obtožb ni nikoli zagovarjal

Preobrat v Ryanovem primeru se je zgodil leta 2015, ko je nekdanji vodja policije v Victorii Mick Miller priznal, da se je Ryanu zgodila krivica, saj so se takratni vodilni na policiji zarotili proti Ryanu, da bi prikrili zločine Daya. Ta se pred obtožbami ni nikoli zagovarjal, saj je umrl leta 1978.

45 let čakanja na pravico dovolj

Policija v Victorii se je Ryanu uradno opravičila leta 2016, vlada Victorie pa mu je zdaj nakazala še denarno kompenzacijo. "Ko sem slišal za novico, sem skočil v zrak. Sem navdušen. 45 let čakanja na pravico je bilo dovolj. Vse to je bilo veliko breme, ki me je spremljalo vsa ta leta," je dejal Ryan.

