Mirovni pogovori o Jemnu propadli – hutijevcev ni bilo

Spopadi trajajo od leta 2011

8. september 2018 ob 13:04

Sana - MMC RTV SLO, STA

Nov poskus oživitve mirovnih pogovorov med jemensko vlado in uporniki pod okriljem Združenih narodov je propadel, saj hutijevski uporniki niso prišli v Ženevo.

"Ni nam uspelo, da bi prišla delegacija iz Sane," je dejal posebni odposlanec ZN-a za Jemen Martin Griffiths. Ob tem za neuspeh ni želel okriviti hutijevcev. "Moje delo ni iskanje napak, ampak iskanje dogovora," je poudaril. Jemenske oblasti so bile do njega kritične, češ da z izjavo "opravičuje" neudeležbo upornikov.

Delegacija upornikov ni želela v Ženevo, ker pri ZN-u niso izpolnili njihovih zahtev. Te so vključevale prevoz ranjenih hutijevcev v Oman in vrnitev tistih upornikov v domovino, ki so se zdravili v Omanu. Tretji pogoj je bil, da bi delegaciji po pogovorih dovolili vrnitev v njihovo prestolnico Sana.

Savdsko Arabijo, ki podpira jemensko vlado, so obtožili, da jih namerava zadržati v Džibutiju, kjer bi morali pristati med potjo v Švico.

Načrtovani pogovori bi pomenili prvo javno srečanje delegacij vlade in upornikov po letu 2016. Neposredni pogovori med stranema sicer niso bili predvideni.

Griffiths je pogovore z vladno delegacijo označil za "plodne". Ob tem je napovedal, da bo v prihodnjih dneh odpotoval v prestolnico upornikov Sano, kjer se bo z njimi tudi sešel. Kdaj bi se lahko nadaljevali mirovni pogovori v Ženevi, ni povedal.

Ubitih že okoli 10.000 ljudi

Hutijevci so konec leta 2014 prevzeli nadzor nad Sano in nekaterimi drugimi deli države. Spor se je zaostril, ko je Savdska Arabija z drugimi sunitskimi zaveznicami leta 2015 začela letalske napade, s čimer je želela ustaviti napredovanje iranskih zaveznikov proti pristanišču Aden, kjer ima začasni sedež vlada s savdsko podporo. Od leta 2015 je bilo v konfliktu ubitih okoli 10.000 ljudi.

A. P. J.